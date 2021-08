Un sogno fuori portata per molti. Eppure il giro del mondo senza spendere cifre folli è possibile. Basta scegliere l’hotel giusto.

Una vacanza intorno al mondo spendendo poco. Il sogno di tutti probabilmente. Quattro passi in tutti i continenti, conoscere culture, sperimentare cibi, vivere avventure e senza nemmeno spendere molto. Un sogno che probabilmente è fuori portata per molti di coloro che lo fanno. Ma non sempre le speranze sono destinate a restare deluse. In questo caso, il trucco sta tutto nelle poche pretese. Se ci si accontenta del poco, anche un tour attorno al mondo può diventare possibile. Anche perché esistono degli hotel che, effettivamente, consentono di ottenere tanto con poco.

Soggiornare con una trentina di euro a notte già sarebbe conveniente. Figurarsi se un hotel dovesse offrire una vacanza ad appena cinque. Sembra incredibile ma contesti simili ci sono davvero e anche ai quattro angoli del mondo. Africa, Europa, Oceania, America… Le occasioni sono molte e tutte appetibili. Anche se, naturalmente, il periodo non si presta poi granché viste le condizioni di emergenza sanitaria. Tuttavia, in prospettiva (e nella speranza) di una ripresa definitiva, ecco qualche curiosa soluzione a poco prezzo.

Cinque hotel economici: i migliori in tutti continenti

Per gli amanti dell’esotico, il Terra Khaya Eco Lodge di East Cape, in Sudafrica, potrebbe davvero essere un affare. Pace e serenità in un contesto fuori dalle vie più battute, dove i cellulari prendono a stento e parecchie attività attendono l’ospite. Il tutto in un panorama mozzafiato, corredato da animali selvatici. Dieci dollari a notte e una colazione gratuita. Che volere di più? Ma se non dovesse piacere l’Africa più genuina, meglio optare per il mare cristallino della Croazia. Il Boutique Hostel Forum di Zara risponde ai requisiti per una vacanza da totale relax. Hotel affacciato sugli edifici storici della città, arredamento particolarissimo e lusso del miglior rango ad appena 32 euro a notte.

Per chi vuole restare sul mare, anche il Caveland Hostel di Santorini, in Grecia, rappresenta un’ottima occasione. Il nome non è casuale. L’impressione è di trascorrere la propria vacanza in una grotta ma con tutti i confort del miglior albergo. Situato alle porte della città, una stanza per due persone vale 56 euro a notte. Per chi ama i lunghi viaggi, invece, meglio optare per l’Hi Youth Hostel di Lake Tekapo, in Nuova Zelanda. I paesaggi mozzafiato della Terra di Mezzo circondano questo hotel d’eccezione, con tanto di aree salotto affacciate sul lago. Il tutto a 43 euro a notte. La scelta comunque è ampia. Il Link Hotel & Casino di Las Vegas, ad esempio, sorge sulle ceneri di grandi alberghi del passato e si piazza proprio al centro della città del Nevada. Sembra incredibile ma le stanze più economiche si attestano ad appena 35 dollari a notte. Forse è vero che a Las Vegas tutto è possibile…