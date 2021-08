Forse il sogno proibito di ogni viaggiatore. Trascorrere almeno una giornata in uno di questi hotel significa sfidare sé stessi. E il proprio portafogli.

Chi non ha mai sognato di trascorrere, almeno una volta nella vita, una giornata in uno degli alberghi più lussuosi del mondo? I cinque stelle superior, pezzi di qualità faraonica, fatti per portafogli grossi così e per i sogni di tutti i comuni mortali. Non tanto un soggiorno ma almeno un giro all’interno, per vedere coi propri occhi cos’è che li rende tanto costosi. Se mai si decidesse di stilare una classifica, ecco che ci si renderebbe conto immediatamente di trovarsi di fronte a una sfilza di hotel sparsi in tutto il mondo.

A pensarci per un momento, i Paesi che verrebbero in mente sono sempre i soliti: Stati Uniti, magari qualche hotel super di Las Vegas come il Cesar Palace o il Plaza di New York. Ma anche il Medio Oriente, con il Fairmont di Abu Dhabi o il famosissimo Burj al-ʿArab di Dubai. E perché no, anche Montecarlo, Parigi, la stessa Roma… La lista sarebbe probabilmente lunghissima ma il comune denominatore lo stesso: l’incredibile disponibilità economica che occorrerebbe per soggiornarvi. In questo senso, la categorizzazione conta davvero poco.

Hotel lussuosi, chi costa di più? Ecco la classifica

Si diceva di Las Vegas ed eccola qui. Uno fra gli hotel più costosi al mondo si trova proprio nella città del Nevada ed è il Palms Casino Resort, con la sua Empathy Suite da 100 mila dollari. Del resto, si tratta di un attico con 2.590 metri quadri a disposizione, piscina all’aperto e maggiordomo disponibile 24 ore su 24, oltre a un’auto con autista e 10 mila dollari per il resort. Ma se i deserti del Nevada non dovessero fare per voi, potreste scegliere il President Wilson di Ginevra, per una spesa massima di 83.600 dollari a notte per una camera. Certo, la vista sulle montagne e la famosa spa sono dei plus da tenere in seria considerazione.

Al terzo posto, la qualità resta comunque elevata. Si torna negli Stati Uniti, a New York per la precisione, dove il The Mark è pronto ad accogliervi anche per 75 mila dollari a notte. La suite all’attico mette a disposizione cinque stanze, una terrazza e due bar, oltre che una biblioteca e un giardino invernale. Autista e maggiordomo a disposizione 12 ore e crociera sull’Hudson a disposizione. Niente male. Quarta e quinta posizione per due outsider. Niente emirati né principati ma l’Hotel Martinez di Cannes, da 66.330 dollari a notte. Incluso nell’albergo, un ristorante da ben due stelle Michelin. Chiude la favolosa top five il Four Seasons Hotel, di nuovo a New York, con una stanza che può arrivare a costare fino a 50 mila dollari a notte, in piena Manhattan. E pensare che nel 1640 Peter Minuit comprò tutta l’isola per oggettini da non più di 60 fiorini. Ventitré dollari attuali circa…