Importanti cambiamenti in vista con il passaggio al nuovo digitale terrestre, con molti che si chiedono se dovranno o meno cambiare il proprio televisore.

A partire dagli smartphone fino ad arrivare ai pc, sono tanti i dispositivi a nostra disposizione attraverso cui poter comunicare con amici e aziende che si trovano in ogni angolo del pianeta. Ma non solo, a rivestire un ruolo particolarmente importante è la tv, che ci permette di accedere a informazioni di vario genere, come ad esempio notizie di attualità oppure di sport.

Ormai presente in quasi tutte le abitazioni, a breve dovremo però fare i conti con un importante cambiamento, ovvero il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre. Quest’ultimo, ricordiamo, lavorerà con il sistema DVB-T2, con molti che si chiedono, pertanto, se dovranno cambiare o meno il proprio televisore e soprattutto quando partirà lo switch off nella propria Regione. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Nuovo digitale terrestre, chi deve cambiare televisore: tutto quello che c’è da sapere

Come risaputo è iniziato il graduale passaggio al nuovo digitale terrestre. Una vera e propria rivoluzione, con la data ultima per lo spegnimento degli ultimi MUX del vecchio sistema che è fissata al 30 giugno 2022. Molti televisori, quindi, a breve non saranno più in grado di supportare il nuovo standard televisivo. Il passaggio al DVB-T2, però, è bene sottolineare, non significa dover necessariamente buttare il proprio apparecchio.

Per capire se quest’ultimo sia o meno compatibile, infatti, si consiglia di sintonizzarsi sui canali 100 e 200, ovvero i canali test di Rai e Mediaset. A questo punto, se appare la scritta “Test HEVC Main10”, allora vuol dire che il televisore è in grado di ricevere il nuovo segnale e bisogna solo risintonizzare i canali. Nel caso in cui lo schermo appaia nero, invece, il proprio televisore potrebbe non essere abilitato al nuovo standard.

Prima di buttarlo, però, si consiglia di risintonizzare tutti i canali e riprovare a fare il test. A questo punto, in caso di esito negativo, può voler dire che è giunto il momento di cambiarlo. In alternativa si può decidere di munirlo di un apposito e nuovo decoder esterno.

LEGGI ANCHE >>> Bonus TV, controllate se si vede il canale 100: tutto quello che c’è da sapere

Il calendario dello switch-off: le date da segnare

Ebbene, in queste settimane il passaggio sta già avvenendo su base volontaria e nel giro di pochi mesi si completerà. Entrando nei dettagli il calendario sarà il seguente:

15 novembre – 18 dicembre 2021 in Sardegna.

in Sardegna. 3 gennaio – 15 marzo 2022 in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, provincia di Trento, provincia di Bolzano. Ma anche Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna.

in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, provincia di Trento, provincia di Bolzano. Ma anche Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna. 1 marzo – 15 maggio 2022 in Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche.

in Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise, Marche. 1 maggio – 30 giugno 2022 interesserà le regioni Liguria, Toscana, Umbria, Lazio, Campania.

Entro il 1° gennaio 2023, quindi, verrà completato il passaggio definitivo al nuovo digitale terrestre.