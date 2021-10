Pilota e campionessa di rally, nota anche per essere la moglie di Lapo Elkann, ecco quanto guadagna Joana Lemos.

Joana Lemos, all’anagrafe Joana Mascarenhas de Lemos, è una pilota e campionessa di rally portoghese. Nota anche per essere la moglie dell’imprenditore Lapo Elkann, non stupisce che molti siano curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Joana Lemos: chi è, carriera

Nome: Joana Mascarenhas Lemos

Altezza: informazione non disponibile

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 24 aprile 1973

Luogo di nascita: Lisbona

Nata a Lisbona, in Portogallo, il 24 aprile 1973, Joana Lemos, all’anagrafe Joana Mascarenhas Lemos, è del segno zodiacale del Toro. Appassionata di sport fin dalla più tenera età, ha fatto nuoto, tennis, ginnastica e si è innamorata del mini-trampolino. Il padre voleva indirizzarla nel mondo dell’ippica, ma alla fine ad avere la meglio è stato il suo amore per i motori.

Ha quindi iniziato dapprima con le mini-moto, per poi spostarsi alle moto e alle macchine. La carriera di Joana Lemos è iniziata nel 1990 quando diventa una motociclista. Ricopre tale ruolo fino al 1995, quando decide di abbandonare, per poi spostarsi alle 4 ruote. Nel 1994 entra nel team Yamaha e diventa la prima donna a percorrere il deserto.

Ma non solo, nel 1997 stabilisce il record di donna più giovane a correre la Parigi-Dakar Ladies Cup in auto, gara che ha vinto al fianco di Carine Duret, al volante di una Nissan Patrol. Il 2006 decide di porre fine alla carriera agonistica, decidendo di dedicarsi all’organizzazione di eventi sportivi.

Joana Lemos: vita privata, ex, marito, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Joana Lemos è stata sposata per 18 anni con Manuel Reymaro Nogueri. Dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Tomás e Martin. Nel 2014 la coppia ha deciso di divorziare, con la Lemos che ha in seguito ritrovato la felicità al fianco di Lapo Elkann.

I due si sono conosciuti nel corso di una cena e sono convolati a nozze il 7 ottobre 2021. Una cerimonia che si è svolta all’insegna della grande riservatezza in Portogallo, alla presenza solo dei familiari e degli amici più stretti. A proposito della loro storia d’amore, lo stesso Lapo Elkann, nel corso di un’intervista rilasciata qualche tempo fa a Il Corriere della Sera ha spiegato:

“È una donna che mi porta su ed è la prima che non sta con me per la visibilità o i soldi. Non ci nascondiamo niente. Abbiamo i codici del telefono l’uno dell’altra. È probabilmente la prima volta che non sono birichino, non guardo altrove e non ho più il complesso del seduttore“.

Joana Lemos: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Joana Lemos. Vista la sua carriera, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

In particolare non è possibile stabilire a priori quanto guadagni un pilota di rally. In base ad alcune indiscrezioni che circolano in rete, ad esempio, sembra che i migliori ingaggi in tale ambito oscillino dai 100 mila fino ai 2 milioni di euro. Non è dato comunque sapere quanto abbia percepito nel corso della sua carriera agonistica Joana Lemos.

Soffermandosi sul lavoro di organizzatrice di eventi, invece, interesserà sapere che, in base sempre ad alcune indiscrezioni in rete, chi svolge tale attività guadagna in media dai 40 mila euro ai 100 mila euro l’anno. Come già detto, comunque, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai guadagni e al patrimonio di Joana Lemos.

A tal proposito, poi, non si può trascurare il patrimonio del marito Lapo Elkann che, provenendo da una discendenza ricca, è noto che abbia dei possedimenti importanti. In particolare il suo patrimonio è stimato in circa 7 miliardi di euro. Come è facile intuire, però, si tratta solo di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito.

Joana Lemos: Instagram

Particolarmente riservata, Joana Lemos ha un profilo Instagram privato, seguito da oltre 11 mila follower.