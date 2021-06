Il rampollo di casa Agnelli Lapo Elkann può vantare un patrimonio decisamente cospicuo. Ecco quali sono i suoi possedimenti e i ruoli che ha ricoperto negli anni

Lapo Elkann è un personaggio che ha fatto parlare tanto di sé negli anni. I gossip e i rumors sul suo conto sono ormai ben noti. Ciò che però molte persone si chiedono è quali sono i suoi reali possedimenti, quanto guadagnato e in quanto può essere stimato il suo patrimonio netto.

Per diverso tempo ha fatto parte del consiglio di amministrazione di Ferrari N.V e ha avuto il ruolo di Brand Promoter di Fiat Group. Attualmente si occupa di Ferrari ed è il fondatore, nonché il presidente di Italia Indipendent. È inoltre a capo di Garage Italia Customs, Indipendent Ideas e Fondazione LAPS – Libera Accademia Progetti Sperimentali. La sua remunerazione (solo per la Ferrari) si aggira sui 97.614 euro annui, mentre il suo patrimonio è stimato in circa 7 miliardi di euro.

Non solo Lapo Elkann: chi sono gli altri paperoni della famiglia Agnelli

Venendo da una discendenza ricca è normale che abbia dei possedimenti così importanti. Naturalmente per forza di cose non è il più ricco della casata. Basti pensare che il fratello John Elkann guadagna quasi 4 milioni di euro l’anno per i suoi incarichi nelle aziende di famiglia quotate in borsa e da vicepresidente non esecutivo di Gedi Gruppo Editoriale, partecipata da Exor, la holding della quale è presidente al pari di Fca e Ferrari.

Inaspettatamente più lontano il presidente della Juventus Andrea Agnelli che lo scorso anno ha avuto remunerazioni da società quotate in borsa per 676.229 euro, comprensivi di emolumenti come amministratore di Fca ed Exor.

Rimanendo in quest’ultima azienda citata anche Alessandro Nasi (attuale compagno di Alena Seredova) può vantare dei guadagni piuttosto importanti. Grazie anche all’incarico in Cnh Industrial ha avuto introiti pari a 474.896 euro.