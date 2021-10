La rivoluzione ormai attesa già da tempo è alle porte. Cosa succederà il prossimo 20 ottobre alle tv degli italiani.

Da qui a qualche settimana lal tv italiana smetterà di funzionare, cosi come la ricordavamo. Dal prossimo 20 ottobre, infatti, si passerà a quella situazione che a mesi si profila come una vera e propria rivoluzione. Rai e Mediaset passeranno in HD, con codifica MPEG-4. Il nuovo digitale terrestre, insomma è alle porte e questo è soltanto il primo passo verso un riassetto del sistema. Adesso, tocca ai cittadini adeguarsi come già da tempo si richiede.

Rai e Mediaset, come detto passeranno sotto una nuova forma di trasmissione, un riaggiornamento, una evoluzione del sistema che porterà milioni di italiani a prendere una fatidica decisione. Cambiare tv oppure adeguarsi semplicemente passando per il cambio del decoder. In ogni caso ci sarebbe bisogno di una spesa da effettuare. Il Governo, con un apposito bonus aveva provveduto a sostenere i cittadini intenzionati a cambiare decoder.

Rivoluzione tv: dal 20 ottobre si spegne tutto, quali sono i canali interessati

I primi canali ad essere coinvolti nella piccola rivoluzione che partirà dal prossimo 20 ottobre, questi saranno visibili da quel momento soltanto in HD, considerata la codifica MPEG-4. I canali sono i seguenti: