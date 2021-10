Una vincita davvero eccezionale, una vicenda davvero straordinaria per come è venuta a realizzarsi all’improvviso.

Una vicenda che sta facendo parlare un’intero Stato. Succede negli Stati Uniti, Carolina del Nord, il protagonista guadagna la bellezza di 200mila dollari al Gratta e vinci, ma è il modo in cui questa vincita si concretizza a lasciare tutti di stucco. La fortuna cercata fino all’ultimo momento ed alla fine conquistata a suon di grattate. Il vincitore è Ricky Rapoza, musicista. Volto noto per le sue esibizioni alla batteria. Una vera e propria celebrità insomma.

L’uomo che tra l’altro è anche cantante è nella top 40 nella musica cosiddetta da spiaggia e del genere gospel. La più classica delle soste rifornimento presso il Kangaroo Express su South Wesleyan Boulevard a Rocky Mount. Quattro i biglietti acquistati del concorso Diamond Mine 9X, ognuno del valore di 5 dollari. Le operazioni di verifica, i biglietti grattati uno ad uno e nell’ultimo la fatidica vincita, ben 200mila dollari, davvero incredibile.

Gratta e vinci, un successo inaspettato e la certezza di cosa sarà di quei soldi

“È stato tutto piuttosto istintivo naturale – ha raccontato Rapoza al servizio della lotteria in un comunicato stampa – non ci ho creduto fino a quando non sono arrivato qui oggi. Ma è una grande sensazione”. L’uomo ha incassato, tasse escluse, ben 141mila dollari e di quello che farà con i soldi vinti ha già le idee chiare. Proverà a vivere una vita quanto più normale possibile con quel gruzzoletto in banca, pronto per ogni evenienza, pronto a dargli sicurezza.

Nello Stato della Carolina del Nord, le vendite dei biglietti del Gratta e vinci servono per finanziare l’istruzione, anno dopo anno. Una scelta davvero nobile nella quale il musicista si rivede fortemente. Si dice pronto ad acquistare altri biglietti per finanziare l’istruzione dei ragazzi dello Stato. Le intenzioni dell’uomo, quindi, sembrano essere quelle di uno che non vuole affatto fermarsi, anzi, è pronto a tentare la fortuna ancora una volta.