L’incredibile vincita e la decisione da parte del fortunato giocatore di investire su qualcosa che nessuno avrebbe immaginato.

Non credeva ai suoi occhi. Quella giocata gli ha letteralmente cambiato la vita. La vicenda del 50enne di Milton, in Florida, ha subito fatto il giro dello stato. Un biglietto Gratta e vinci da 30 dollari, acquistato nel corso delle spese quotidiane. Un biglietto che a cambiato la sua vita e lo ha proiettato verso qualcosa di impensabile soltanto poche ore prima dell’acquisto.

Il Circle K al 5190 Ward Basin Road a Milton, li si è compiuta la storia per l’uomo. Un biglietto acquistato come sempre, cosi per tentare la sorte senza crederci più di tanto. Ed invece il miracolo, se cosi si può dire, è avvenuto davvero. L’incredulità dell’uomo si è subito notata, quel biglietto grattato meticolosamente nascondeva un premio da 1 milione di dollari.

Gratta e vinci: i progetti del neo milionario tra investimenti e passioni

La sua vita, come precedente accennato è chiaramente cambiata di colpo, con i 790mila dollari del premio dopo aver accettato il pagamento forfettario invece di quello periodico per un periodo definito, l’uomo ha intenzione di investire su una nuova casa, quella dei suoi sogni. Poi, ancora un desiderio, un nuovo camion, un nuovo enorme mezzo di trasporto e di lavoro, insomma.

Jeffory Dodd, questo il nome del fortunato vincitore, deve tutto a quel biglietto da 30 dollari acquistato cosi, come in precedenza tanti altri. Quel giorno però, la fortuna ha voluto bussare alla sua porta, e quindi da quel momento la sua vita ha preso una piega completamente diversa. In città, il suo nome è sulla bocca di tutti. Molti attendono di vedere il suo nuovo camion e la sua meravigliosa casa, desiderata da tempo, ed oggi, concreta realtà.