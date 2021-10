Il 2021 non è ancora concluso. Pochi mesi ci separano dalla fine di quest’anno che è stato un po’ un nuovo inizio.

L’anno che sta per concludersi, che si avvia alla sua chiusura più che altro, ha rappresentato un vero e proprio momento di rinascita per la maggior parte di quelle dinamiche che l’hanno prima erano state tragicamente interrotte a causa della pandemia di covid che aveva spazzato via, letteralmente ogni certezza. Il 2021 è l’anno della ripartenze, della ripresa economica e sociale. Di tutto che ricomincia quasi come prima, della macchina che si rimette in moto e punta alla ripresa, come o meglio di prima.

L’oroscopo in questo caso, ha chiaramente una attenta interpretazione delle varie fasi che seguiranno questo periodo. Le previsioni sono molto positive, certo, non per tuti i segni zodiacali, ma per qualcuno di loro il futuro riserva delle sorprese molto gradite. Nuovi influssi da parte dei pianeti, la fortuna che andrebbe a baciare alcuni segni che compongono il quadro degli astri. Una marcia in più, la speranza, per pochi.

Oroscopo 2021: il segno della Bilancia in prima fila per godere di questi ultimi mesi dell’anno

Il segno della Bilancia, nonostante un periodo non del tutto roseo vissuto nei mesi appena trascorsi grazie all’influsso di Mercurio con le sue scomode situazioni portate in dote, conta di riprendersi al meglio grazie alla presenza della Luna che tornerò di nuovo in quel segno. Lucidità e motivazione alla base di un periodo fortunato che porterà a grandi risultati lavorativi entro la fine del mese. Ottobre si preannuncia per questo segno un vero e proprio punto di svolta.

La Luna sarà ancora la protagonista assoluta. I nati tra il 23 ottobre ed il 22 novembre, quelli appartenenti al segno dello scorpione subiranno il suo influsso, molto positivo per la verità. Sicurezza e fermezza con l’energia che arriva proprio dalla Luna. Marte, con il suo spirito da guerriero farà poi perdere di vista ogni ostacolo per raggiungere obiettivi che forse prima apparivano impossibili. Venere, inoltre darà positività alle dinamiche lavorative dello Scorpione.

Anche i nati sotto il segno del Leone troveranno un periodo di forte passione e concentrazione per quel che riguarda la riuscita di affari e superamento di prove prima forse giudicate troppo difficili. Questa fine dell’anno, insomma, per molti potrebbe essere davvero indimenticabile.