Cantante molto apprezzata, pronta a vestire i panni di conduttrice de Le Iene, ecco quanto guadagna Elodie Di Patrizi.

Elodie Di Patrizi è riuscita a farsi conoscere e apprezzare dal grande pubblico grazie alla sua partecipazione, nel 2015, ad Amici di Maria De Filippi. Da allora ne è passato di tempo, con l’artista che nel frattempo ha anche calcato il palco dell’Ariston, sia in veste di concorrente che co-conduttrice. Ma non solo, nell’ottobre del 2021 affianca anche Nicola Savino alla conduzione de Le Iene. Una carriera ricca di soddisfazioni, per cui non stupisce che molti siano curiosi di sapere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio e soprattutto quanto guadagna.

Elodie Di Patrizi: chi è, altezza, carriera

Nome: Elodie Di Patrizi

Altezza: 168 cm

Peso: 60 kg

Data di nascita: 3 maggio 1990

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 3 maggio 1990, Elodie Di Patrizi è alta 168 cm, pesa 60 kg ed è del segno zodiacale del Toro. Ha iniziato a lavorare nel mondo della moda, per poi decidere di dedicarsi alla musica. Dopo aver partecipato nel 2009 ad X Factor, dove è stata eliminata nelle fasi iniziali, la cantante ha preso parte all’edizione del 2015 di Amici di Maria De Filippi, dove si piazza al secondo posto, vincendo il Premio della critica giornalista Vodafone e il Premio RTL 102.5 – Amici alla radio.

Nel 2017 prende parte al Festival di Sanremo con il brano Tutta colpa mia, grazie al quale si piazza all’ottavo posto. L’anno seguente l’artista lavora con Michele Bravi e Gue Pequeno per realizzare quello che è poi diventato un vero tormentone estivo, ovvero Nero Bali. Nel 2019 arriva il duetto con i The Kolors con il brano Pensare Male e con Marracash per il brano Margarita. Il 2020 vede Elodie partecipare al Festival di Sanremo con la canzone Andromeda.

Nel 2021, inoltre, torna sul palco dell’Ariston in qualità di co-conduttrice per una serata, al fianco di Amadeus. Un’esperienza molto importante, nel corso della quale l’ex protagonista di Amici si è resa anche protagonista di un monologo molto commovente, attraverso cui ha raccontato la propria storia, segnata da momenti particolarmente complicati. Il 18 giugno 2021 sulla piattaforma Prime Video è uscita la seconda stagione del programma televisivo Celebrity Hunted: Caccia all’uomo.

A vincere è stata proprio Elodie, assieme a Miss Keta. A settembre dello stesso anno è ospite al programma Da grande, con al timone Alessandro Cattelan, dove l’artista ha omaggiato Raffaella Carrà interpretando il brano Tuca tuca. Il 24 settembre 2021 viene pubblicato il singolo Vertigine, primo estratto dal quarto progetto discografico della cantante in uscita. Ma non solo, a ottobre dello stesso anno Elodie veste i panni di conduttrice de Le Iene, al fianco di Nicola Savino.

Elodie Di Patrizi: vita privata, fidanzato, figli

Per quanto concerne la vita privata, Elodie Di Patrizi ha avuto in passato una relazione con Lele Esposito, conosciuto nel corso dell’esperienza ad Amici. La loro storia è durata fino al 2017, con l’artista che in seguito è tornata, per un breve periodo, con l’ex fidanzato, ovvero il dj Andrea Maggino. Nel 2019, durante la realizzazione del singolo Margarita, Elodie ha conosciuto Marracash e da allora i due non si sono più lasciati.

A proposito della storia d’amore con Marracash, la stessa Elodie, in un’intervista rilasciata ad Icon, ha dichiarato: “Non so veramente che cosa significhi essere una coppia di riferimento. So solo che sono innamorata persa di lui come essere umano. Non ho mai amato nessuno così e non mi vergogno a dirlo. Non ci prendiamo sul serio, ma facciamo le cose molto sul serio. Che poi fare sul serio non significa per forza fare figli o sposarsi, ma rispettarsi, crescere insieme“.

Elodie Di Patrizi: quanto guadagna e patrimonio

Come sovente accade quando si tratta di volti noti del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza i guadagni e il patrimonio di Elodie Di Patrizi. Visto il grande successo riscosso negli ultimi anni, però, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre da capogiro.

A tal proposito interesserà sapere che, stando ad alcune indiscrezioni disponibili sul web, sembra che l’artista abbia percepito un cachet pari a ben 25 mila euro per la sua partecipazione al Festival di Sanremo in qualità di co-conduttrice. Tale cifra, inoltre, sarebbe stata percepita in passato, a puntata, anche da alcune storiche conduttrici de Le Iene, come Ilary Blasi. È possibile quindi ipotizzare che anche Elodie possa percepire dei compensi attorno a tale cifra. Come già detto, comunque, si tratta solamente di rumors e non sono disponibili informazioni certe in merito.

A proposito di guadagni, inoltre, come si evince da Money, interesserà sapere che, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto una cantante riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, l’artista dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi. Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Elodie.

Elodie Di Patrizi: Instagram

Tra le artiste più apprezzate e conosciute del panorama musicale nostrano, Elodie è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.