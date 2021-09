Tra i cantanti più apprezzati e conosciuti del mondo della musica italiana, ecco quanto guadagna Mahmood. Svelate le cifre che non ti aspetti.

Mahmood è senz’ombra di dubbio uno dei cantanti più famosi e apprezzati del mondo della musica italiana. Noto per aver vinto la 69esima edizione del Festival di Sanremo con il brano Soldi, è riuscito a costruirsi nel corso degli anni una carriera ricca di soddisfazioni. Non è un caso, quindi, che siano in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e soprattutto quanto guadagna.

Mahmood: chi è, altezza, carriera

Nome: Alessandro Mahmoud

Altezza: 180 cm

Peso: informazione non disponibile

Data di nascita: 12 settembre 1992

Luogo di nascita: Milano

Nato a Milano il 12 settembre 1992, Mahmood, pseudonimo di Alessandro Mahmoud, è alto 180 cm ed è del segno zodiacale della Vergine. Il suo nome d’arte è la combinazione del suo cognome Mahmoud e la parola inglese “my mood”, ovvero il mio stato d’animo. A partire dall’età di 12 anni studia canto e chitarra, per poi studiare pianoforte. Dopo aver conseguito la maturità al liceo linguistico, ha studiato presso il CPM Music Institute-Centro Professione Musica di Milano.

Nel 2012 partecipa alla sesta edizione di X Factor nella categoria 16-24 Uomini capitanata da Simona Ventura. Dopo essere stato inizialmente scartato, viene poi ripescato dal televoto ed eliminato nel corso della terza puntata. In seguito inizia a scrivere e produrre suoi pezzi, per poi pubblicare il 23 luglio 2013 pubblica l’extended play Fallin’ Rain per Do It Yourself Multimedia, contenente cinque versioni della canzone omonima al disco.

Nel 2015 partecipa al concorso Area Sanremo dove si aggiudica il primo posto e così anche il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2016 nella categoria Nuove Proposte. Qui si piazza al quarto posto con il brano Dimentica. L’anno seguente partecipa al Summer Festival e collabora con Michele Bravi per cui scrive il testo della canzone “Presi male”. Prosegue, quindi, con la sua attività di autore, componendo pezzi per Elodie e Marco Mengoni.

Nel 2018 vince Sanremo Giovani, aggiudicandosi il diritto di partecipare al Festival di Sanremo 2019 con il brano “Soldi“. Il 9 febbraio 2019 vince la 69esima edizione del Festival di Sanremo. Proprio grazie a questa vittoria, rappresenta poi l’Italia nel corso dell’Eurovision Song Contest a Tel Aviv. Il 22 febbraio 2019 esce il suo primo album d’inediti intitolato Gioventù bruciata, che viene certificato disco d’oro il successivo 15 aprile. Nel 2020 Mahmood è protagonista della miniserie web, Rajel.

Il 16 gennaio 2020 viene pubblicato il nuovo singolo Rapide, il primo estratto dal secondo album in studio del cantante. A seguire anche il singolo Dorado, pubblicato il 10 luglio con la partecipazione del rapper Sfera Ebbasta e di Feid. Il 3 febbraio 2021 viene pubblicato in anteprima Inuyasha. Il brano è il terzo estratto, dopo Rapide e Dorado, dal secondo album in studio di Mahmood, intitolato Ghettolimpo. Nell’agosto del 2021 ha dato quindi il via alla tournée estiva Ghettolimpo Tour.

Mahmood: vita privata, ex, fidanzata, figli

Particolarmente riservato, della vita privata di Mahmood si sa davvero ben poco. In base alle informazioni disponibili in merito, sembra che fino al 2016 sia stato sentimentalmente legato ad una donna, di cui non si conosce l’identità. In seguito gli è stato attribuito un flirt con Dardust, Elodie e perfino con Gabriele Esposito, ballerino di “Amici”. Tutti rumors mai confermati dal diretto interessato. Al momento, inoltre, non è dato sapere se sia o meno sentimentalmente legato a qualcuno.

Mahmood: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di volti particolarmente noti e apprezzati del mondo della musica, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Mahmood. Vista la sua carriera all’insegna del successo, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti.

A tal proposito, ad esempio, interesserà sapere che, grazie a un apposito sito, è possibile stimare quali sono i guadagni dei cantati su Spotify basandosi sul numero degli streaming. Per quanto riguarda “Soldi”, si stima un guadagno complessivo pari a circa 585 mila euro. Bisogna comunque ricordare che tale cifra viene spartita anche con la casa discografica, che generalmente trattiene la maggior parte dei guadagni.

Gli artisti, infatti, si portano in genere a casa il 30%, con Mahmood che avrebbe così guadagnato, solo grazie al brano Soldi su Spotify, 175 mila euro. Una cifra senz’ombra di dubbio non indifferente, a cui bisogna aggiungere altre entrate, come quelle degli album, i concerti, i tour e la partecipazione a vari programmi televisivi.

A proposito di guadagni, inoltre, come si evince da Money, interesserà sapere che, in genere, per ogni cd in copia fisica venduto un artista riceve tra 1.17 e 1.60 euro. Per ogni canzone scaricata, invece, il cantante dovrebbe percepire tra gli 11 e i 16 centesimi. Come già detto, comunque, si tratta solamente di stime e non sono disponibili informazioni certe in merito ai compensi di Mahmood.

Nell’agosto del 2021 è stato reso noto che il cantante era uno dei residenti del palazzo Antonini, distrutto da un incendio. In seguito Mahmood ha rassicurato tutti tramite un messaggio social: “Sto bene. Per fortuna non ci sono state vittime. Un grazie ai vigili del fuoco per l’incredibile lavoro svolto e a voi tutti per i messaggi. Vi voglio bene. La vita è bella“.

Mahmood: Instagram e Facebook

Tra gli artisti più apprezzati, Mahmood è molto seguito anche sui social, in particolar modo su Instagram e Facebook, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tantissimi follower.