Poste Italiane assume varie figure professionali nel mese di ottobre. Scopriamo le posizioni aperte ricercate e le modalità di invio della candidatura.

La sezione del portale di Poste Italiane denominata “Lavora con noi” nasconde un mare di opportunità lavorative. Il Gruppo è alla continua ricerca di diverse figure professionali per ampliare l’organico e creare una struttura solida e responsabile. I profili sono richiesti per ricoprire posizioni in tutta Italia, prevedono vari requisiti per la candidatura e sono, dunque, dedicati sia a diplomati che laureati. Ogni persona potrà trovare il ruolo giusto a cui candidarsi, basta visionare le posizioni aperte per il mese corrente.

Poste Italiane assume: posizioni aperte nel mese di ottobre, il portalettere

Nel mese di ottobre Poste Italiane ricerca tre specifiche figure professionali. La prima posizione aperta è quella che richiede la candidatura per il ruolo di portalettere per diverse sedi del nord Italia. Tra i requisiti citiamo il possesso del diploma di scuola media superiore con votazione minima 70/100. Punteggi maggiori saranno attribuiti a chi possiede un diploma di laurea – triennale o magistrale – con votazione minima 102/110. Altro requisito è la patente di guida valida per guidare il motomezzo aziendale. I candidati alla sede di Bolzano dovranno avere, inoltre, il patentino del bilinguismo. L’assunzione prevede la sottoscrizione di un contratto a tempo determinato.

Figure di Front End, requisiti per la candidatura

Una seconda posizione aperta ricerca figure professionali di Front End per le sedi di Bolzano e dei comuni del Trentino Alto Adige. Il contratto sarà inizialmente a tempo determinato ma si avrà la possibilità di passare successivamente al tempo indeterminato. Il candidato si occuperà della vendita dei prodotti e procederà con l’espletamento dei compiti amministrativi e operativi. Requisiti di accesso sono il diploma di scuola superiore e il patentino di bilinguismo.

Assunzioni di Poste Italiane in ambito commerciale e finanziario

Ad ottobre, Poste Italiane ricerca candidati da inserire in ambito commerciale e finanziario presso sedi sparse in tutta Italia. Il Gruppo fornirà la formazione per diventare consulente finanziario consentendo l’acquisizione, così, delle competenze per vendere prodotti e servizi alla clientela. Il superamento della selezione porterà alla sottoscrizione di un contratto di apprendistato con affiancamento. I requisiti richiesti sono la laurea, ottime capacità comunicative, ottime capacità relazionali ed entusiasmo nell’affrontare nuove sfide.

Come inviare la candidatura

La candidatura potrà essere inviata telematicamente attraverso il portale di Poste Italiane entrando nella sezione “Lavora con Noi” e “Posizioni Aperte”. In alternativa, si potrebbe inviare una candidatura spontanea per inserire il proprio cv nel sistema ed essere chiamati non appena uscirà una posizione in linea con il proprio profilo. Ricordiamo che il termine ultimo di invio per le candidature alla figura di portalettere è il 12 ottobre 2021 mentre per le altre due posizioni c’è tempo fino al 31 dicembre 2021.