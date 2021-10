Tra le attrici più amate e conosciute del mondo dello spettacolo nostrano, ecco quanto guadagna Claudia Gerini.

Volto particolarmente noto del mondo del cinema nostrano, Claudia Gerini è senz’ombra di dubbio una delle attrici più amate. Protagonista di numerosi film di successo, sia sul grande che sul piccolo schermo, sono in molti a essere curiosi di conoscere qualcosa in più su di lei, come ad esempio a quanto ammonti il suo patrimonio. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi è, la sua carriera e quanto guadagna.

Claudia Gerini: chi è, altezza, carriera

Nome: Claudia Gerini

Altezza: 168 cm

Peso: 65 kg

Data di nascita: 18 dicembre 1971

Luogo di nascita: Roma

Nata a Roma il 18 dicembre 1971, Claudia Gerini è alta 168 cm, pesa 65 kg ed è del segno zodiacale del Sagittario. A soli 13 anni ha vinto il concorso di bellezza Miss Teenager, per poi iniziare a comparire nei primi anni Ottanta in alcuni spot televisivi. Nell’87 partecipa al film Roba da ricchi vestendo i panni della figlia di Lino Banfi, mentre nel 1991 partecipa al programma Primadonna, ideato e diretto da Boncompagni.

Poco dopo diventa una delle ragazze di Non è la Rai. Decide quindi di abbandonare la Facoltà di Sociologia all’Università per dedicarsi alla recitazione. Dopo alcuni piccoli ruoli sul grande schermo, ottiene una grande notorietà grazie ai film Viaggi di nozze del 1995 e Sono pazzo di Iris Blond, del 1996, entrambi diretti da Carlo Verdone.

Gli anni successivi vedono Claudia Gerini alle prese con molti film, come ad esempio Fuochi d’artificio del 1997, Tutti gli uomini del deficiente del 1999, La passione di Cristo nel 2004 e La terra del 2006. Sempre nel maggio del 2006 recita nella miniserie televisiva dal titolo “48 ore“. Il 2007 vede l’attrice recitare nel film Nero bifamiliare. Oltre alla carriera di attrice, nel 2003 ha condotto con Pippo Baudo e Serena Autieri il 53º Festival di Sanremo, per poi condurre nel 2007 il Concerto del Primo Maggio. Nel 2008 torna a lavorare con Carlo Verdone nel film Grande, grosso e… Verdone.

Il 2009, invece, torna sul grande schermo con Ex di Fausto Brizzi e Diverso da chi? di Umberto Carteni. Nel 2012 recita nel film Tulpa – Perdizioni mortali di Federico Zampaglione, vestendo i panni di Lisa. L’anno seguente recita in Amiche da morire di Giorgia Farina, per il quale vince il Super Ciak d’oro assieme alle altre protagoniste del film. Nel 2014 è sul grande schermo con Tutta colpa di Freud di Paolo Genovese, mentre a settembre del 2015 torna al cinema con L’esigenza di unirmi ogni volta con te di Tonino Zangardi.

Il 2017 fa parte del cast della commedia musicale dei Manetti Bros. Ammore e malavita, grazie al quale vince il David di Donatello per la migliore attrice non protagonista. Se tutto questo non bastasse, nel 2019 veste i panni della giornalista Federica Angeli nel film A mano disarmata. Nel 2021 torna sul grande schermo con Diabolik dei Manetti Bros., nei panni della signora Morel.

Claudia Gerini: vita privata, ex, marito, compagno, figlie

Per quanto riguarda la vita privata di Claudia Gerini, la nota attrice è finita al centro dell’attenzione della cronaca rosa, tra la fine degli anni ’80 e gli inizi degli anni ’90, per aver avuto una relazione con Gianni Boncompagni, di quasi quarant’anni più grande di lei. Dal 2002 al 2004 è stata sposata con il dirigente finanziario Alessandro Enginoli.

Dalla loro storia d’amore è nata la figlia Rosa. In seguito ha ritrovato la felicità al fianco del frontman dei Tiromancino, Federico Zampaglione, a cui è stata legata dal 2005 al 2016. Dalla loro storia d’amore è nata la figlia Linda. Tra il 2017 e il 2018 intraprende una relazione con Andrea Preti, mentre dal 2019 è sentimentalmente legata all’imprenditore Simon Clementi.

A proposito della loro relazione, in un’intervista rilasciata a Oggi, la stessa attrice ha rivelato: “Un altro figlio? Forse sono fuori tempo massimo, ma mi piacerebbe tantissimo, sono un grande talento nell’allevare bimbi. Simon lo sa, è stato avvertito. Adorerei avere un maschietto“.

Claudia Gerini: quanto guadagna e patrimonio

Come spesso accade quando si tratta di artisti noti del mondo dello spettacolo, non è dato sapere a quanto ammontino per l’esattezza il patrimonio e i guadagni di Claudia Gerini. Vista la sua carriera ricca di successi, comunque, è possibile ipotizzare che si tratti di cifre non affatto indifferenti. A proposito di guadagni, comunque, interesserà sapere che stando a quanto emerso da una ricerca, di qualche anno fa, della Fondazione Giuseppe Di Vittorio, sembra che l’attrice percepisca ben 300 mila euro a film. Come già detto, comunque, si tratta solamente di rumors e non sono giunte mai conferme da parte della diretta interessata e non sono nemmeno disponibili ulteriori informazioni in merito.

Claudia Gerini: Instagram

Claudia Gerini è molto seguita anche sui social, in particolar modo su Instagram, dove condivide spesso scatti e video con i suoi tanti follower.