Conoscere il valore di un Buono Fruttifero Postale in tempo reale è possibile utilizzando i simulatori online presenti in alcuni portali.

I Buoni fruttiferi postali sono strumenti di investimento emessi da Cassa Depositi e Prestiti. Essendo garantiti dallo Stato presentano un basso rischio e di conseguenza rappresentano una scelta per tanti piccoli risparmiatori che desiderano tutelare il proprio denaro durante un investimento. I Buoni non hanno spese di commissioni per la loro sottoscrizione né per il rimborso e prevedono una tassazione degli interessi pari al 12,5%. I rendimenti variano in base alla tipologia di Buono. Ad esempio, i Buoni ordinari presentano percentuali comprese tra 0,05 e 0,90% in base alla durata massima. I sottoscrittori di questi strumenti di investimento possono costantemente tenere sotto controllo il valore del buono/i utilizzando i simulatori presenti su due portali del web.

Il simulatore di Poste Italiane per conoscere il valore del Buono fruttifero postale

Il portale di Poste Italiane permette di visionare il valore del Buono in proprio possesso in tempo reale. La procedura inizia accedendo alla sezione di riferimento denominata “Risparmiare con i Buoni”. Nella pagina si visualizzeranno varie voci tra cui “Vorrei conoscere il valore del mio buono”. Qui è presente un form che dovrà essere compilato con i dati richiesti per procedere, poi, con la simulazione. Nello specifico, occorrerà indicare la data della sottoscrizione del Buono Fruttifero Postale, il Valore nominale, la valuta utilizzata, la tipologia (ordinario, intestato ai minori, 3×4, 4×4, risparmio semplice) e la data del rimborso. Una volta compilato il form occorrerà selezionare “calcola” per conoscere il valore del proprio Buono.

Ricordiamo che per compiere qualsiasi operazione sul portale di Poste Italiane sarà necessario registrarsi ed accedere, così, con l’account creato.

La simulazione sul portale di Cassa Depositi e Prestiti

La seconda opzione per conoscere in tempo reale il valore del Buono è accedere al portale di Cassa Depositi e Prestiti. Il sito presenta un simulatore del tutto simile a quello di Poste Italiane. Il tool di trova nella sezione relativa al “Calcolo dei rendimenti” facilmente rintracciabile nella home page del portale www.cdp.it. I dati da inserire sono gli stessi richiesti da Poste Italiane, data di sottoscrizione, valore nominale, valuta, data di rimborso, e anche in questo caso il simulatore calcolerà il valore in tempo reale.