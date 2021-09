Ottime notizie per coloro che desiderano risparmiare. Poste Mobile, infatti, stupisce ancora una volta con una promozione davvero incredibile.

L’ultimo periodo è stato segnato dall’impatto del Covid che ha portato con sé delle ripercussioni negative dal punto di vista sia sociale che economico. Molti gli accorgimenti a cui ci viene chiesto di prestare attenzione, come ad esempio il distanziamento sociale. Proprio quest’ultimo, in effetti, sembra contribuire a registrare un utilizzo sempre più massiccio dei vari strumenti tecnologici, come ad esempio tablet e smartphone.

Tanti i servizi a nostra disposizione, grazie ai quali riuscire a restare in contatto con persone anche geograficamente distanti. Proprio per poter usufruire di questi servizi bisogna sostenere dei costi, come quelli per le telefonate, ma anche sms o navigare su internet. A tal fine giungono in nostro aiuto i vari operatori telefonici, pronti a sbaragliare la concorrenza con delle offerte incredibili. Tra questi Poste Mobile, che stupisce ancora una volta con una nuova promozione. Ecco in cosa consiste.

Poste Mobile, fino a 50 GB a soli 5.90 euro al mese

Ormai nelle tasche di tutti, tanto da rischiare di dover fare i conti, in alcuni casi, con una dipendenza da smartphone, questi dispositivi permettono di comunicare facilmente in qualsiasi momento della giornata. Proprio in tale ambito, a ricoprire un ruolo di una certa importanza sono gli operatori telefonici, con Poste Mobile che ha deciso di stupire con una promozione davvero incredibile.

Quest’ultima, è bene sottolineare, è rivolta solo ai nuovi utenti, con l’ultimo giorno utile disponibile per farne richiesta fissato per oggi, domenica 26 settembre 2021. Ma in cosa consiste tale promozione? Ebbene, grazie a Creami Wow 50 Giga, per un costo pari a 5.90 euro ogni mese, è possibile usufruire di 50 giga di traffico dati mobile, oltre sms e chiamate illimitate. Chi desidera attivare tale promozione, quindi, può farlo attraverso il sito ufficiale della compagnia, oppure tramite numero telefonico dedicato, facendosi guidare da un operatore.

È possibile, inoltre, sottoscrivere una nuova sim, spendendo 20 euro con 10 euro di traffico incluso, oppure richiedere la portabilità da un altro operatore. Sempre nella promozione di Poste Mobile sono inclusi alcuni servizi, senza costi aggiuntivi, come “Ti cerco” e “Richiama ora”, avviso di chiamata e controllo del credito residuo al numero 401212.