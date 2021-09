Ecco alcuni interessanti dritte che possono essere utili per raggiungere il prestigioso traguardo di diventare milionario

Diventare milionari è un po’ il sogno di ogni persona, che di tanto in tanto si ferma a fantasticare su come potrebbe raggiungere questa condizione e su come utilizzerebbe il denaro.

Una vincita o un’eredità importante sono le soluzioni più rapide. Per i comuni mortali che vogliono partire dal basso ci sono altri metodi che possono permettere di cambiare vita una volta per tutte. Ovviamente non sono semplicissimi da attuare, però se ben applicati possono davvero consentire di rendere reale la “folle idea”.

Come diventare milionario: cinque consigli pratici

A divulgarli al mondo intero ci ha pensato il consulente finanziario australiano Paul Benson, autore tra l’altro del podcast Financial Autonomy. Il primo passo da compiere è cercare delle soluzioni capaci di generare reddito e quindi ponderare quali investimenti si possono fare con le proprie risorse e il proprio tempo.

Per riuscire in questo lavoro bisogna concentrarsi su quali competenze bisogna acquisire al fine di innalzare l’asticella nella fascia di reddito a sei cifre. Il passo successivo è il risparmio. Se si spende tutto ciò che si guadagna, non si avrà mai a disposizione liquidità che può essere riutilizzata come fondo risparmio o per nuovi investimenti.

Solo a questo punto si può pensare di compiere di far fruttare il proprio denaro attraverso un’attività remunerativa. Ovviamente non bisogna mai pensare di andare oltre le proprie possibilità. La borsa può essere un’ottima soluzione per monitorare l’andamento del proprio investimento.

Al contempo è necessario testare anche le proprie reazioni emotive e vedere come ci si sente nel compiere queste operazioni. Col passare degli anni si acquisisce la fiducia necessaria e si comprende la tolleranza personale al rischio.

Arrivati a questo livello si può pensare anche di fare ricorso ad un prestito per allargare i propri orizzonti. La leva finanziaria infatti amplifica i risultati. Un investimento che genera un risultato positivo consentono a chi investe di ottenere un risultato maggiore.

L’ultimo step è armarsi di pazienza. Il percorso è lungo e tortuoso e non è detto che inizialmente si riescano a vedere subito i frutti sperati. Non farsi abbattere e proseguire la strada intrapresa possono sembrare delle banalità. Invece spesso proprio in questi casi si cade e si abbandona quel desiderio di onnipotenza.