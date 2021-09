I furti negli appartamenti non passano mai di moda e sono sempre costanti. Ma quali sono i posti in cui ladri cercano appena si intrufolano in casa altrui?

Il mito che l’avvento del covid abbia ridotto la frequenza dei furti casalinghi è assolutamente falso. Dopo un periodo di stallo dovuto ai lockdown totale, con il ritorno ad un minimo di normalità i ladri sono tornati a far piazza pulita in case o appartamenti.

In generale si predilige entrare in casa quando all’interno c’è qualcuno, in modo tale da non dover faticare più di tanto nell’aprire le serrature. Per questo bisogna essere ancor più attenti e custodire per bene i propri risparmi e oggetti preziosi. La scelta del posto può rivelarsi fondamentale in quanto alcuni possono essere più sicuri di altri.

Ladri: quali sono i loro “posti preferiti” quando riescono ad entrare in casa

Quindi, della serie “prevenire è meglio che curare”, cercare di capire le mosse dei furfanti può essere un ottimo repellente per evitare conseguenze spiacevoli. Importanti sono anche i segni che lasciano sulle porte o i citofoni. Questo però è un altro discorso che fa parte del gergo dei ladri, non sempre chiaramente decifrabile.

Tornando ai luoghi nel quale custodire i propri tesori, il primo da evitare è la camera da letto. È il primo in cui i ladri si introducono. Sotto i materassi o dietro i quadri spesso si mettono cassette e casseforti, nonostante sia risaputo che si tratta di una scelta scontata.

Stesso discorso per gli armadi. Anche se si mettono su vestiti, abiti o biancheria, i delinquenti non si perdono d’animo. Mettono tutto a soqquadro finché non vanno a dama e qualora ci sia realmente qualcosa alla fine la trovano.

Quindi, per chi ancora spera di cavarsela mettendo i propri averi negli spazi casalinghi sopracitati, corre dei seri rischi. Certo con i moderni sistemi di antifurto introdursi nelle abitazioni altrui passando inosservati non per niente scontato. Qualora i malviventi riescano ad entrare, la possibilità che riescano a rubare quanto più possibile è piuttosto concreta.