Come prenotare il ticket Poste Italiane, per un appuntamento allo sportello, senza allontanarsi da casa: si fa tutto online.

In tantissimi, hanno un conto corrente aperto con Poste Italiane, che si è messa anche al passo con i tempi, mettendo sul mercato diverse novità. Come per esempio l’ultima, PuntoLis, la nuova PostePay.

Non tutti però, sono esperti di prenotazioni ed assicurarsi un ticket con Poste Italiane, è semplice, ma non solo. Ci sono anche diversi modi per poterne prenotare uno, nei 3000 e più uffici postali, presenti sul territorio nazionale.

Ticket Poste Italiane: la prenotazione

Per chi fosse interessato infatti, è possibile utilizzare la prenotazione online di turno allo sportello. Per usufruirne, basta andare sul sito di Poste Italiane, sull’app o su WhatsApp. Questo, permette di prenotare un appuntamento allo sportello direttamente da casa, evitando file, soprattutto in un periodo dove non è ancora scomparsa del tutto una pandemia come il Covid.

Se vi interessa, potreste anche conoscere la procedura da seguire dopo la scadenza di una PostePay. Ma torniamo alle prenotazioni da remoto. Come facciamo? Applicazione Ufficio Postale: si scarica sullo smartphone, all’interno decideremo a quale ufficio postale siamo interessati, e cliccando su prenota ticket ci si può mettere in coda da subito o per le ore a venire. Possiamo farlo anche tramite App Banco Posta, dove cliccheremo dapprima su appuntamenti e ticket e poi su prenota ticket. A questo punto, sceglieremo destinazione ed orario che ci sono congeniali.

Infine, il servizio WhatsApp. Il numero è 3715003715 per tutti i Comuni, si apre la chat con l’assistente virtuale e da lì possiamo inserire il luogo prescelto. Ma c’è anche l’opportunità tramite il sito ufficiale di Poste. Andando alla barra di ricerca ed inserendo, città o CAP; ci apparirà una mappa, dove sceglieremo il nostro sportello.