Ecco chi è cosa fa nella vita Chiara Bontempi, fidanzata di Gianmarco Tamberi, oro olimpico nel salto in alto, ex aequo con il campione mondiale Mutaz Essa Barshim.

Gianmarco “Gimbo” Tamberi, ha conquisto l’oro, ex aequo con il qatariota Mutaz Essa Barshim, nel salto in alto. Una conquista che segna inevitabilmente la storia dell’atletica italiana, con molti che sono curiosi di conoscere qualcosa in più su di lui e sulla sua vita. Non stupisce, quindi, che siano in molti a chiedersi chi è e cosa fa la fidanzata di Tamberi, ovvero Chiara Bontempi. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito.

Chiara Bontempi: chi è e cosa fa

Nome: Chiara Bontempi

Data di nascita: 12 agosto 1995

Luogo di nascita: Ancona

Classe 1995, Chiara Bontempi ha compiuto 26 anni il 12 agosto. Del segno zodiacale del Leone, ha vissuto tutta la sua adolescenza ad Ancona insieme alla famiglia. Ha un fratello di nome Piefrancesco, mentre la madre è la titolare di un negozio di articoli per la casa, il Blanc Mariclo, che si trova nella cittadina delle Marche.

Ha conseguito la laurea a Verona, per poi spostarsi tra Milano e Roma, dove ha iniziato pian piano a muovere i primi passi nel mondo del lavoro. Particolarmente riservata, di lei si sa davvero ben poco. Non sono disponibili, infatti, informazioni in merito al suo percorso di studi e nemmeno di quello lavorativo. Allo stesso tempo non sono disponibili, pertanto, informazioni in merito ad esempio a quanto guadagni o il suo patrimonio.

LEGGI ANCHE >>> Federica Pellegrini, quanto guadagna la “Divina” del nuoto azzurro

Chiara Bontempi: vita privata, fidanzato, figli

Per quanto riguarda la vita privata, Chiara Bontempi è sentimentalmente legata da anni al campione azzurro Gianmarco Tamberi. I due, infatti, sono fidanzati dal 2009, con la ragazza che non ha mai smesso di seguire il suo fidanzato, talvolta accompagnandolo anche durante le trasferte.

Poco prima delle Olimpiadi di Tokyo, inoltre, Tamberi ha fatto la proposta di matrimonio a Chiara Bontempi. A renderlo noto la stessa Bontempi che, a corredo di una foto che li ritrae assieme, su Instagram ha scritto: “Non trovo le parole…L’emozione è talmente tanta che ancora non ci credo. Ti amo amore mio infinito. Ti direi di si ogni singolo giorno“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Bontempi (@bontempichiara)

Lo stesso Tamberi, inoltre, dopo aver vinto l’oro, ai microfoni della Rai ha voluto dedicare la vittoria proprio alla sua dolce metà: “Ho passato ogni tipo di difficoltà pur di riuscirci, avevo questo sogno dentro da così tanto tempo e oggi l’abbiamo realizzato. Dico ‘abbiamo’ perché penso a tutte le persone che l’hanno condiviso con me, tutto il team sanitario, con papà, con Chiara che mi è stata a fianco, ha messo i miei obiettivi davanti alla sua vita: ce l’abbiamo fatta! Abbiamo vinto le Olimpiadi dopo aver passato un infortunio terribile: io non ci posso credere. Finalmente posso dire che ne è valsa la pena”.

LEGGI ANCHE >>> Matteo Giunta, quanto guadagna il “compagno di vita” di Federica Pellegrini

Chiara Bontempi: Instagram

Chiara Bontempi è molto seguita inoltre su Instagram dove condivide spesso scatti in compagnia del fidanzato Gianmarco Tamberi.