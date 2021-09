Il Principe Filippo morto lo scorso aprile all’età di 99 anni ha sorpreso tutti al momento del testamento. Scopriamo quali sono state le sue decisioni riguardanti l’eredità

Il Principe Filippo è stato una vera e propria icona della Royal Family d’Inghilterra. Ha affiancato la regina Elisabetta in maniera egregia, tanto da guadagnarsi i favori delle sempre critiche cronache del Regno Unito.

Nonostante sia mancato all’età di 99 anni, la sua dipartita ha lasciato un grande vuoto Oltremanica. Infatti in tanti hanno sempre visto in lui, oltre che un degno coniuge, anche un braccio destro su cui la sovrana poteva contare.

Il suo mito continuerà ad echeggiare tra le strade della Gran Bretagna, ma nel frattempo la curiosità su chi potrà mettere le mani sulla sua lauta eredità è tanta. Da nobile gentiluomo Filippo ha stupito tutti, lasciando qualcosa anche a persone del tutto inaspettate.

Principe Filippo: chi sono i fortunati beneficiari della sua corposa eredità

Oltre ai discendenti, il duca di Edimburgo ha pensato anche a coloro che si sono presi di lui durante la sua degenza. D’altronde con 30 milioni di sterline (42 milioni di dollari) a disposizione, aveva tutte le risorse necessarie per poter donare qualcosa anche alle maestranze, grazie alle quali ha potuto vivere gli ultimi anni della sua vita in maniera dignitosa.

Chi lo ha conosciuto però non è per niente stupito di questa sua decisione, visto che la generosità e la riconoscenza sono sempre state tra le sue peculiarità. Un vero e proprio signore, nobile non solo per il titolo ma anche per la sua bontà d’animo.

Non ha tralasciato nessuno, nemmeno Harry e Meghan che dallo scorso anno hanno deciso di vivere la propria vita autonomamente lasciando la casa reale per emigrare negli Stati Uniti. Probabilmente Filippo già alle prese con la malattia non ha ascoltato le dichiarazioni non proprio idilliache sulla famiglia rilasciate dalla coppia in una nota intervista al talk show di Oprah Winfrey.

Poco importa, probabilmente avrebbe comunque donato qualcosa all’amato nipote e alla sua consorte. Probabilmente il popolo del Regno Unito non vedrà di buon occhio questa scelta. In tanti hanno ancora il dente avvelenato nei confronti del principe Harry, reo insieme a Meghan Markle di aver guastato irreparabilmente l’armonia dei reali inglesi.