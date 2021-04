Il Principe Filippo ha detto addio alla Royal Family a 99 anni, ora però, resta da dividere la sua eredità tra beni e nomine

Il giorno 9 aprile 2021 ha lasciato la sua consorte, la Regina Elisabetta e la sua famiglia, il Principe Filippo d’Inghilterra, al secolo, Philip Mountbatten, lasciando con sé una pesante eredità.

Oltre a quella nominale e di importanza all’interno della famiglia Reale d’Inghilterra, lascia anche una vera e propria eredità, quella patrimoniale, che ora in tanti dovranno e vorranno dividersi. Ciò che lascia in dono Filippo infatti è da ritenersi godibile dalla sua famiglia, a differenza del patrimonio della “Ditta”, che non è dei singoli.

In cosa consiste l’eredità del Principe Filippo

La morte del marito della regina, molto ben voluto in Gran Bretagna, ha un po’ dissipato le voci e le polemiche che soprattutto nell’ultimo anno, stanno girando attorno alla Royal Family. Dall’intervista bomba di Meghan Markle, ai rumors sui soldi che nessuno deve sapere siano in possesso della regina. Se per quest’ultima nota si tratti di leggenda o realtà non si saprà probabilmente per molto tempo, ma ciò che è emerso invece, è l’eredità che lascia Filippo.

Non pochi spiccioli, ma il patrimonio del marito di Elisabetta, non è gran cosa se rapportato a quello stimato per la consorte stessa, che sarebbe di circa 500 milioni di euro. Quello di Filippo invece, ammonterebbe circa a 30 milioni di euro, naturalmente non tassati. Tutto, potrebbe essere trasmesso direttamente alle casse della regina, mentre agli altri resterà la consolazione di spartirsi il nome di “Duca di Edimburgo”.

Non una nomina e basta comunque, anche questa, che frutterebbe al futuro duca, 10/15mila euro l’anno. Oltre a Carlo, la regina ha tre figli, due sono già duchi, mentre il titolo potrebbe esser trasferito a Edoardo, per ora Conte di Wessex. La diciassettenne, Lady Louise avrà invece in consegna il carro con due pony di suo nonno, mentre da dividere tra moglie e figli restano: un’ampia collezione di auto, quadri, regali di gran valore ricevuti durante più di mezzo secolo di viaggi, e la preziosa collezione di libri presenti in quella che era la sua biblioteca.