La ricerca di monete e banconote da parte dei collezionisti di tutto il mondo obbliga questi ad informarsi quanto più possibile sul web.

Gli ambienti del collezionismo negli ultimi anni hanno di certo aumentato le fila degli appassionati che basandosi anche sulle informazioni reperite sul web arrivano ad un livello dii conoscenza della materia anche piuttosto discreto. Il valore delle monete, l’articolo da collezione al quale si fa riferimento in questo caso, aumenta in base alla data di conio, alla tiratura, ma anche considerando la tipologia di moneta che abbiamo di fronte, commemorativa o meno.

Una recente ricerca ha evidenziato i pezzi da 2 euro di maggior valore. Ci troviamo di fronte ad esemplari nella maggior parte dei casi commemorativi, che celebrano cioè particolari eventi e che di conseguenza di solito posseggono una bassa tiratura. Tra questi, ad esempio troviamo la moneta da 2 euro coniata nel 2004 a San Marino, l’occasione era l’ingresso della piccola repubblica nell’area euro. Il suo valore stimato sfiora i 200 euro.

Monete da 2 euro: gli esemplari più preziosi in circolazione

Altri esempi molto preziosi possono riguardare a ed esempio la moneta da 2 euro coniata nel 2005 in 100mila esemplari nello Stato del Vaticano in occasione della giornata mondiale della gioventù. Il suo valore, considerando un esemplare in ottime condizioni può arrivare a valere fino a 300 euro. In Slovenia, invece, nel 2007 si celebravano i trattati di Roma con un esemplare prodotto sempre in bassa tiratura il cui valore raggiunge anche i 50 euro al pezzo.

Tra i pezzi di maggior valore troviamo senza dubbio la moneta da 2 euro coniata nel Principato di Monaco nel 2007 in occasione del 25esimo anniversario della morte della principessa Grace Kelly. La moneta, coniata in edizione limitata, può arrivare a valere, oggi, anche 2500 euro, in ottime condizioni. Sempre nel Principato di Monaco, nel 2005 celebra la fondazione della Rocca di Monaco. Valore stimato della moneta celebrativa, circa 1500 euro. Esemplari che insomma racchiudono anche la storia di una particolare località e che, se tenuti in condizioni ottimali possono arrivare a valere cifre, in alcuni casi, davvero spropositate.