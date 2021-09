Il meccanico a domicilio ha avuto un boom inaspettato con l’avvento della pandemia. Scopriamo come funziona e quali sono i servizi previsti

Il covid ha rivoluzionato molte abitudini della nostra quotidianità, anche quelle più radicate che non avremmo mai pensato potessero mutare. Anche usufruire di un meccanico è diverso, visto che “grazie” alla pandemia è possibile addirittura chiederlo a domicilio.

Infatti, i meccanici hanno avuto la lungimiranza di comprendere le nuove esigenze dei clienti. Soprattutto nel primissimo periodo caratterizzato da lockdown totali, le riparazioni a casa sono state necessarie e hanno riscosso un notevole successo. Non che prima non esistessero. Adesso però anche la clientela ha una maggiore percezione di questo fenomeno.

Meccanico a domicilio: come richiederlo e quali prestazioni offre

Come spesso capita per molteplici nuove tendenza, anche stavolta a fare da apripista sono stati gli USA. I prezzi per forza di cose non sono gli stessi delle officine tradizionali. Un aspetto fisiologico se si considera che non bisogna muoversi dalla propria abitazione.

Grazie a questa possibilità si può evitare di mettersi alla guida quando il veicolo non è in condizioni ottimali e non è necessario interrompere le proprie attività per doversi recare dal meccanico.

Il resto lo fa la tecnologia che consente ai clienti attraverso appositi portali di specificare le problematiche del proprio mezzo e di ricevere subito un preventivo. A quel punto non resta che fissare l’appuntamento e aspettare che il consulente arrivi direttamente al proprio indirizzo.

Naturalmente tutto dipende dall’origine del problema. Se per il cambio dell’olio e dei filtri non c’è nessun problema, diverso è il quadro quando non è chiara la motivazione del guasto. In quel caso si prenota l’ispezione e qualora la prestazione sia troppo complessa, l’automobile (o la moto o lo scooter) viene trasportata in officina con il carro attrezzi.

Anche in Italia questo servizio è in espansione, soprattutto nelle aree settentrionali. A prescindere dall’evoluzione del covid però, è necessario che questa pratica diventi sempre più radicata nella nostra società. Può risultare sempre molto utile poter richiedere l’assistenza meccanica in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo.