Se avete bisogno di aprire un conto corrente ma non avete intenzione di affrontare spese folli, ecco i nostri suggerimenti

Aprire un nuovo conto corrente è sempre un po’ una scommessa. Quando iniziamo operazioni del genere infatti, puntiamo almeno a risparmiare su tutti i costi del caso, ed oggi che c’è tantissima offerta, è possibile trovare soluzioni molto economiche.

Di volta in volta poi, sono le stesse aziende che per non perdere il cliente, si inventano novità da mettergli a disposizione, come PuntoLis, la nuova PostePay. Ci sono dei nomi tra i cinque meno cari che vi proponiamo, che forse non avete mai sentito. Ecco, come funzionano: Widiba, Conto Arancio ING, N26, My Genius di Unicredit, Tinaba.

Conto corrente: con chi lo apri gratis

Widiba è la banca digitale che offre un conto corrente online a canone gratuito per il primo anno, e può essere aperto anche con SPID. Bonifici gratuiti e possibilità di usare Google Pay unita a quella del tranding online e di richiedere più di una carta per i pagamenti.

Conto corrente Arancio appartiene al gruppo ING, che ultimamente ha avuto qualche disavventura da risolvere per un errore tecnico, ma è pur sempre una banca affidabile e conosciuta. Gratuita l’apertura del conto, anche qui c’è possibilità di fare trading online ed inoltre di accedere alla commissione sul carburante a costo zero e all’emissione gratuita di un libretto di assegni ogni anno.

Altra banca digitale è la N26. Qui, è tutto gratuito: canone annuo; imposta di bollo e persino la carta di debito stessa. I bonifici tra clienti della N26 sono istantanei, gratuiti anche i pagamenti con carta in valuta estera. Inoltre, grazie all’app dedicata, è anche possibile mettere in pausa la propria carta.

Di Unicredit, il conto corrente online a nome My Genius. Il progetto, parte ufficialmente il 30 settembre 2021, e consente principalmente di accedere a bonifici online gratuiti; all’emissione di una carta di debito, il cui costo non viene addebitato. Per la carta, chiamata My One, non si pagherà nemmeno il canone di gestione.

Infine, ecco Tinaba. Canone annuo e imposta di bollo sono completamente free, ma ci sono anche i bonifici online gratuiti, una carta prepagata interamente gratuita e trasferimenti istantanei con gli altri utenti di Tinaba. Addio anche alle commissioni per prelievi presso altri ATM, per le prime 24 operazioni. Dalla venticinquesima, si iniziano a pagare 2 euro di commissione ad ognuna.