Esiste uno Stato che per i pensionati è un Paese delle meraviglie in cui vivere agiatamente gli anni successivi all’uscita del mondo del lavoro. Qual è?

Passiamo gran parte della nostra vita tra studio e lavoro e una volta raggiunta l’età della pensione si spera di riuscire a recuperare il tempo dello svago e del rilassamento. Niente più stress da lavoro, niente più routine frenetica ma solo tante ore da occupare nella maniera preferita. In Italia sappiamo bene che l’importo dell’assegno pensionistico non sarà elevato per tante persone e si teme che da pensionati non si possa vivere agiatamente. E’ curioso apprendere che c’è una nazione, non troppo lontana dalla nostra bella penisola, che è considerata come un’eccellenza, un posto migliore degli altri per vivere la pensione.

Pensionati, ecco lo Stato in cui si vive meglio

Obiettivo post pensione, godersi la vita. Per farlo sarà necessario vivere in un posto in cui l’assegno pensionistico sarà più che sufficiente per poter godersi ogni giorno. Ebbene, la nazione di riferimento per i pensionati è la Finlandia. Qui i cittadini ottengono una pensione ricca tale da poter vivere agiatamente.

Primo posto della classifica in cui si vive meglio post pensione Finlandia, Italia undicesimo posto. La differenza è rilevante ed è per questo che molti italiani stanno prendendo la decisione di cercare un posto di lavoro nel paese nordico in modo tale da potersi garantire una pensione sostanziosa.

Il sistema della Finlandia

In Finlandia vige un sistema pensionistico sostenuto da grandi fondi. Un numero elevato di cittadini versa con regolarità i contributi e, di conseguenza, i pensionati possono ottenere pensioni da sogno rispetto a quelle italiane. Superata, quindi, l’idea del Portogallo e di altri Stati in cui trasferirsi per vivere meglio con la pensione e risparmiare parte dell’assegno, ora meta ideale sembra essere questo Paese del Nord Europa.

Tanti laghi, natura incontaminata, saune naturali, il sole a mezzanotte, un freddo polare, la Finlandia è una nazione che regala emozioni e momenti unici, come l’aurora boreale. La vita è molto diversa da quella a cui siamo abituati in Italia ma se si desidera vivere una grande avventura da pensionati, questo è il posto giusto per trasferirsi.