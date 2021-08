Nel mondo ci sono cinque paesi ospitali, economici e in cui è possibile essere felici. Non è un’utopia, ma una realtà per chi decide coraggiosamente di trasferirsi e cambiare vita.

Tutti noi, almeno una volta, abbiamo pensato a quanto sarebbe bello poter cambiare vita, allontanarsi dalla frenetica routine, da una città caotica, dai problemi dell’Italia per conoscere una nuova realtà, più felice e, soprattutto economica. Essere in continua tensione psicologica e fisica non fa bene alla salute e scrollarsi di dosso tutta la negatività sarebbe un bel sollievo. Per farlo, però, occorre essere decisi a riprendere in mano la propria vita ed accettare un trasferimento non solo fuori dall’Italia ma dall’Europa.

Trasferirsi, perché e dove

I motivi che spingono ad un trasferimento in un paese lontano fisicamente e culturalmente dall’Italia sono diversi. Si possono individuare principalmente motivazioni economiche legate al mantenimento di uno stile di vita soddisfacente e non volto alla sopravvivenza. Ci sono, poi, ragioni morali oppure psicologiche che richiedono l’allontanamento da una vita di preoccupazioni in cui si devono prendere sempre più decisioni in brevi frazioni di tempo. Da qui la decisione di cercare un paese diverso, un luogo in cui c’è maggiore felicità e tranquillità e in cui la vita è meno cara. E’ possibile indicare cinque paesi in cui trasferirsi volendo cambiare vita.

Cambiare vita andando in Costa Rica

La pacifica democrazia della Costa Rica, paese chiamato “la Svizzera dell’America Centrale”, ha il vanto di essere una società che pensa al benessere degli abitanti e in cui il costo della vita è accessibile. Le cure mediche sono comprese, il mercato immobiliare è vasto, la gente è ben disposta e le bellezze del paesaggio sono incantevoli.

I centinaia di microclimi presenti in Costa Rica consentiranno a chiunque di trovare il posto perfetto per vivere. Le spiagge di Guanacaste, il clima temperato di San José, la giungla del sud, le possibilità sono varie e ognuna offre dei vantaggi. Con 1.700 euro una coppia potrà vivere agiatamente mentre ad una sola persona basteranno 1.400 euro.

Panama, il paese più economico

Il trasferimento a Panama per cambiare vita è consigliato a chi percepisce uno stipendio basso oppure ha una pensione minima. Sgravi fiscali, benefici, agevolazioni sono preventivati dalla legge, indipendentemente dall’età del richiedente. Parliamo, per esempio, del 20% di sconto sui farmaci, del 25% di sconto sulle bollette, del 50% di sconto sui biglietti di spettacoli e film e del 25% di sconto sui biglietti aerei. Con 1.300 euro, dunque, una persona potrà vivere bene usufruendo, poi, di un eccellente sistema sanitario.

Colombia e Messico, due piacevoli sorprese

Allontanandosi da una reminiscenza negativa legata alla Colombia, è possibile scoprire un paese nuovo, fiorente e bellissimo da un punto di vista paesaggistico. Un appartamento con attico costa 400 euro e adattarsi alla cucina locale consentirà un bel risparmio. Se non siete convinti, l’alternativa è il Messico, un paese molto grande con climi differenti e paesaggi di natura diversa. Gli immobili hanno un costo inferiore rispetto all’Italia, i prezzi nei ristoranti sono accessibili e le cure mediche costano poco.

Cambiare vita in Portogallo

Ritorniamo, infine, in Europa citando un paese già conosciuto per i vantaggi che offre a chi desidera cambiare vita. Le città sono incantevoli, i paesaggi mozzafiato, la sabbia è dorata ed è possibile vivere anche senza auto. L’esenzione dalle tasse qualora si percepisca una pensione, poi, è il motivo per cui tanti pensionati italiani decidono di trasferirsi in Portogallo.