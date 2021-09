Diversi apparecchi di brand differenti sono disponibili in questo periodo su Amazon. Scopriamo quali sono i più interessanti e a quali prezzi possono essere acquistati

Le proposte e le offerte di Amazon sono sempre in continuo e costante mutamento. Periodicamente vengono formulate delle proposte convenienti su un’ampia gamma di prodotti, che non possono lasciare indifferenti.

Soprattutto per quanto concerne la tecnologia le novità sono praticamente all’ordine del giorno. Dunque, andiamo a scrutare quali sono i pezzi pregiati di quest’ultimo periodo e soprattutto i costi da sostenere per poterli acquistare.

Tra le linee più allettanti in rapporto ai parametri qualità-prezzo ci sono Echo, Huawei, Apple e tante altre. Scopriamole nel dettaglio.

Amazon: le migliori offerte sui prodotti più gettonati del momento

Partendo dai Pc, che ormai sono sempre più indispensabili nelle nostre vite quotidiane, ecco alcuni prezzi praticamente decisamente interessanti.

2020 Apple MacBook Air con Chip Apple M1 (13″, 8GB RAM, 256GB SSD) – Grigio Siderale a 985,00 euro,

HUAWEI MateBook 13 Laptop, FullView Display 2K da 13 Pollici PC Portatile, AMD Ryzen 7 3700U, 16GB a 749euro.

Passando ad altri generi, tra le possibilità reperibili su Amazon ci sono anche il Robot Aspirapolvere Mini, 6D Sensore di Collisione WiFi/App/Alexa Ricaricabile Automaticamente a 95,99 euro e lo Schermo intelligente con Alexa Echo Show 8 (prima generazione modello 2019) a 64,99 euro.

Per gli amanti delle scarpe, in offerta sono disponibili anche le Adidas Originals Superstar, Scarpe da Ginnastica per uomo. Per poterle acquistare sono necessari 54,99 euro.

Spazio anche alle televisioni, tra cui spicca il modello HiSense 75AE7010F, Smart TV LED Ultra HD 4K 75″, HDR 10+, Dolby DTS, con Alexa integrata, Tuner DVB-T2/S2 HEVC Main10.

Un televisore al passo coi tempi, che ovviamente è già predisposto per il nuovo segnale digitale terrestre che tra fine 2021 e metà 2022 entrerà definitivamente nelle case degli italiani.

Disponibili inoltre le Cuffie Wireless SennHeiser HD 450SE con Alexa, Bluetooth 5.0 e cancellazione attiva del rumore a 99 euro e Echo Dot di terza generazione con altoparlante intelligente con integrazione Alexa. Per poterlo acquistare sono necessari appena 21,99 euro.

Ma non è tutto. Amazon ha messo in offerta anche l’utilissima stampante a getto di inchiostro HP DeskJet 2720e Stampa, scansione e fotocopia. È dotata anche di connessione Wi-Fi per poterla gestire da remoto. Con quale esborso la si può portare a casa? Niente paura, è piuttosto alla portata, bastano 54,99 euro.