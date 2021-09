I nostri messaggi di Whatsapp vagliati da occhi indiscreti? Tutto questo è davvero possibile, per un motivo ben preciso.

Noi tutti abbiamo la sensazione e forse più che altro la speranza che i nostri contenuti di Whatsapp siano abbastanza segreti. Restino insomma tra noi e la persona con la quale scambiamo messaggi e contenuti di ogni tipo. In realtà le cose sono ben diverse da ciò che possiamo pensare. Nonostante le smentite da parte dell’azienda in merito alla possibilità che non esista privacy i merito ai contenuti dei messaggi scambiati sulla piattaforma, la realtà è ben diversa.

Un migliaio di dipendenti della grande azienda tra le varie sedi sparse in giro per il mondo, come ad esempio quelle di Austin in Texas o a Singapore, hanno la possibilità di scandagliare il tessuto composto dai milioni e milioni di messaggi scambiati dagli utenti Whatsapp. La ragione potrebbe più o meno piacere ed essere più o meno accettata dagli utenti, dagli osservatori e dalla opinione pubblica. In ogni caso la motivazione è limpida.

Le vere ragioni che spinge Whatsapp a far spiare i nostri messaggi è la sicurezza

Ciò che spinge l’azienda a permettere ai suoi dipendenti, ad una parte di essi, a monitorare il traffico presente sulle chat è semplicemente la sicurezza. La possibilità di scovare contenuti che mettano in pericolo una o più persone. Segnalazioni che generalmente arrivano all’azienda che verifica quanto segnalato. La ricerca può andare fino a quattro messaggi precedenti a quello per l’appunto segnalato. Sicurezza, solo sicurezza.

La sicurezza, insomma viene prima di ogni cosa e l’azienda per questo motivo utilizza gli occhi e la prontezza di un migliaio di suoi dipendenti per vagliare ogni virgola di messaggi sospetti, segnalati alla stessa azienda e per questo meritevoli di attenzione. La rabbia, in merito alla notizia trapelata di recente, degli utenti che abitualmente utilizzano la piattaforma di messaggistica istantanea, dovrebbe sbollire pensando che il tutto avviene per consentire che non ci siano rischi o pericoli per uno o più utenti. Tutto sommato, in questo modo, molti potrebbero accettare la particolare dinamica.