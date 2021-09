Acquistare un pc a rate senza dover ricorrere ad un finanziamento è possibile. Nessun contratto, firme o busta paga, pochi click e l’articolo sarà nostro.

Per lavorare in smartworking o studiare in didattica a distanza è necessario poter disporre di un computer potente ma semplice da utilizzare. I modelli in vendita sul mercato sono numerosi e la scelta viene spesso condizionata dal costo. Tanti utenti non possono permettersi di pagare in un’unica soluzione il pc che vorrebbero e, spesso, si devono accontentare acquistandone uno di qualità inferiore ma dal prezzo meno oneroso. Oggi non occorrerà più rinunciare a quanto desiderato. E’ possibile infatti optare per un pagamento a rate che faciliti l’acquisto. Non parliamo di un finanziamento dai lunghi tempi tecnici di approvazione, che richiede la busta paga o la soddisfazione di altri requisiti ma di una soluzione differente.

Pc a rate senza finanziamento, come procedere

Distaccarsi dal classico finanziamento è possibile se di sceglie di acquistare un pc a rate su Amazon. La proposta del sito e-commerce – noto per i prezzi competitivi e i prodotti di qualità – prevede un acquisto a rate con pagamento spalmato su più mesi. Il tutto senza contratti, firme, richieste di documentazione o altri aspetti tecnici fastidiosi.

La procedura per comprare un pc a rate è rapida e consente di dilazionare la spesa per cinque mesi. Non sono previsti interessi né altri oneri da corrispondere. L’acquirente dovrà semplicemente selezionare l’opzione “5 rate mensili” durante l’acquisto e il gioco è fatto.

Requisiti per approfittare della proposta Amazon

I requisiti per poter approfittare della proposta del sito e-commerce sono molto più semplici rispetto a quelli richiesti per un finanziamento. Il cliente dovrà avere la residenza italiana, un account Amazon attivo da almeno un anno, avere una buona lista di acquisti e pagamenti sul sito e disporre di una carta di credito o debito in corso di validità. La carta dovrà essere associata all’account e se associata ad una prepagata si potrà procedere con il pagamento anche con quest’ultima soluzione.

Leggi anche >>> Bonus pc, è il momento di approfittarne: 500 buoni motivi per richiederlo

Un solo limite alla soluzione Amazon

Un limite dell’interessante proposta è l’impossibilità di avere attiva più di una rateizzazione. Acquistando un pc a rate, dunque, occorrerà attendere il trascorrere dei cinque mesi prima di dedicarsi ad un altro acquisto dilazionato nel tempo senza finanziamento. Non volendo attendere basterà estinguere il pagamento senza costi aggiuntivi e passare al successivo.