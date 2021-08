Presenta degli indubbi vantaggi rispetto al finanziamento tradizionale aperto nella filiale fisica della banca o finanziaria. Quali sono in concreto? Scopriamolo di seguito in questa breve guida.

Forse non tutti sanno che accanto alla tradizionale domanda di finanziamento effettuata dall’interessato presso la filiale della banca o della finanziaria di riferimento, esiste la possibilità di chiedere e ottenere un finanziamento online.

Insomma, se si ha bisogno di conseguire un prestito personale ma non si ha il tempo o un mezzo di trasporto proprio per andare di persona alla ricerca del prodotto migliore per le proprie esigenze, la soluzione c’è. Tra i molti servizi web offerti dalle banche e dalle finanziarie, vi è anche quello dei finanziamenti online. Nella maggior parte dei casi, sono le banche online a prevedere offerte di finanziamento online, ma è altrettanto vero ma non mancano anche gli istituti di credito tradizionali – ossia quelli con sedi fisiche sul territorio – che presentano finanziamenti online, senza andare in filiale.

Ebbene, di seguito approfondiremo proprio questo argomento, per evidenziare che in effetti esiste un modo valido per ottenere un finanziamento senza dover per forza stare nel traffico cittadino, perdere tempo allo sportello, attendere il proprio turno. Il finanziamento tramite internet, in particolare, si rivela una scelta azzeccata per coloro i quali lavorano a tempo pieno e non hanno possibilità di domandare un giorno di permesso per l’appuntamento in banca. Vediamone allora i tratti essenziali e i vantaggi concreti.

Finanziamento online: che cos’è e come funziona

Lo abbiamo appena accennato: per chi non può o non vuole spostarsi da casa per domandare e sperare di ottenere un finanziamento, vi è una soluzione agevole ed accessibile. Ci riferiamo al prestito personale online. Una definizione di finanziamento online è molto semplice da dare: si tratta di tutti quei prestiti richiesti con il solo uso del web. In base alle informazioni registrate sul Sistema di Informazioni Creditizie di Crif (Centrale Rischi d’Intermediazione Finanziaria), si può pacificamente affermare che negli ultimi anni le richieste di finanziamento via web sono sensibilmente aumentate.

Un mercato del credito, quindi, in crescita e che si sta progressivamente spostando sui canali virtuali. E ciò è facilmente comprensibile, alla luce da un lato dell’accoppiata pandemia-lockdown che ha spinto molte persone a sfruttare maggiormente le funzionalità del web. Dall’altro lato, invece, la crisi economica legata a quella di natura sanitaria ha determinato un aumento delle domande di erogazione di denaro, per far fronte ad alcune spese essenziali. Vi è anche da dire che oggi la diffusione dei dispositivi digitali ha raggiunto livelli enormi, e questo rappresenta certamente un ulteriore motivo della crescita del finanziamento online negli ultimi tempi.

Finanziamento online o in filiale: quali sono le differenze

Chi non è pratico in materia di finanziamenti, potrebbe certamente domandarsi che cos’è che di fatto differenzia il finanziamento ottenuto tramite il web e quello conseguito presso la filiale tradizionale della banca o della finanziaria. Ebbene, si può affermare che sul piano dei presupposti per accedere al credito e sul piano del funzionamento generale non vi sono sostanziali differenze. Infatti, entrambe le forme di prestito hanno identico decorso. Invece, cambia la modalità con la quale detta liquidità è richiesta e come tutto il procedimento è compiuto. In altre parole, a fare la differenza tra le due soluzioni di credito è il processo di attivazione e gestione del finanziamento.

Per avere un finanziamento in filiale occorre andare fisicamente presso la banca o finanziaria, e questo fattore potrebbe comportare molto tempo. Senza contare che, in queste circostanze, è obbligatorio fissare prima un appuntamento per poter parlare direttamente con un consulente specializzato in materia. Inoltre, per ottenere il finanziamento è obbligatoria la presenza fisica dell’intestatario del contratto. Pertanto, dal punto di vista procedurale, le tempistiche sono ben stabilite e poco elastiche.

Il discorso è ben diverso in caso di finanziamento online. Infatti, con esso abbiamo avuto negli ultimi anni una piccola grande rivoluzione nel mondo dei finanziamenti. Le novità attengono alle modalità della richiesta, che non includono la presenza del soggetto ‘intermediario’ nella filiale fisica, e alla rapidità con la quale il credito è generalmente assegnato. In caso di finanziamento via web, i documenti di apertura e gestione del finanziamento sono inviati e ricevuti via posta elettronica, in molti casi il contratto di sottoscrizione del prestito può essere sottoscritto con firma digitale. Si tratta di aspetti che certamente fanno sì che il finanziamento online sia tendenzialmente preferito dalle giovani generazioni, più avvezze all’uso delle moderne tecnologie e meno inclini al rapporto con la filiale tradizionale.

I vantaggi del finanziamento online: ecco quali sono