Una coppia è andata via senza pagare dopo aver consumato in un pub. La reazione del gestore del locale ha portato ad un epilogo clamoroso

Ebbene si, nonostante sia incredibile da credere, nel 2021 ancora è piuttosto in auge la squallida tecnica della fuga per non pagare il conto al bar o al ristorante. Stavolta è successo a Napoli, dove una coppia di giovani fermatasi in una pub per mangiare un panino, ha “pensato bene” di alzarsi e andar via senza saldare dopo aver consumato.

Un avvenimento che ha mandato lecitamente il proprietario del locale su tutte le furie. Per questo ha deciso di pubblicare su Facebook la foto dello scontrino con tanto di messaggio in cui palesa il suo sdegno ed invita i trasgressori a ritornare sui loro passi.

Scappano senza pagare il conto al pub, poi accede l’imponderabile

Per intimorirli ha fatto leva sui filmati delle telecamere esterne e sul fatto che i commensali del tavolo a fianco al loro hanno dichiarato di conoscerli. Forte di ciò ha lanciato un ultimatum: “Vi aspetto entro lunedì, dopo di che pubblico il video”.

La potenza dei social network (in questo caso utilizzata in maniera positiva) e la voglia di non fare una pessima figura, ha probabilmente scosso qualcosa e stando a quando pubblicato Facebook dall’esercente, alla fine il conto è stato pagato.

Questo è il messaggio distensivo pubblicato sul suo profilo: “Sicuramente ti sei pentito di ciò che hai fatto, per questo ti invito a ritornare nel mio pub. Tutti al mondo meritano una seconda possibilità. Ringrazio coloro che hanno dimostrato affetto nei miei confronti in questo frangente”.

Un lieto fine che stona con queste situazioni, in cui purtroppo spesso i furfanti la fanno franca. Chissà se oltre al post pubblicato sui social network a far tornare la coppia sui propri passi non è stato anche un vero e proprio pentimento. D’altronde l’errore è umano e saperlo riconoscere e porre rimedio è segno di grande maturità. Una bella storia quindi, che deve essere presa come esempio da coloro che ancora si lasciano andare a questi momenti di pura follia.