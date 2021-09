Buone notizie per tutti coloro in possesso di un particolare modello di smartphone Samsung. Ad oggi, infatti, vale una fortuna.

A partire dalle e-mail, passando per i social network, fino ad arrivare alle app di messaggistica istantanea, sono tanti gli strumenti a nostra disposizione, attraverso cui poter comunicare con amici e parenti che si trovano in ogni angolo del pianeta. Proprio in tale ambito a rivestire un ruolo di particolare importanza è lo smartphone, che si rivela essere, per molti, un vero e proprio compagno di vita, in grado di accompagnarci in qualsiasi momento.

Le cose, però, non vanno sempre come sperato e in alcuni casi si finisce per dover dire addio al proprio caro cellulare per via di guasti di varia natura. In altri casi, invece, si preferisce semplicemente sostituire il proprio device con una versione più aggiornata. A prescindere dal motivo per cui si decida di cambiare il proprio smartphone, dovete sapere che esiste un modello Samsung che ad oggi vale una vera e propria fortuna. Ecco di quale si tratta.

Samsung, se hai questo modello di smartphone ti ritrovi con un tesoro: ecco di quale si tratta

Ormai alla portata di tutti, tanto da rischiare di dover fare i conti con una dipendenza da smartphone, questi dispositivi possono rivelarsi, in alcuni casi, una vera e propria fortuna. Ne è un chiaro esempio il Samsung Galaxy Note 7 che con il trascorrere del tempo è diventato un pezzo da collezione raro.

Presentato ufficialmente nel 2016, qualche mese dopo la sua uscita, il Galaxy Note 7 aveva iniziato a presentare dei problemi alla batteria. Quest’ultima, infatti, in seguito ad un surriscaldamento, prese fuoco, per poi, in alcuni casi, esplodere. Da qui la decisione di bloccare tutti i Galaxy Note 7 via OTA, rendendo inutilizzabili gli smartphone con il software originale.

Alcuni, però, sono riusciti a trattenere tale modello che, vista la sua storia, è diventato un pezzo da collezione. Non stupisce, quindi, che ad oggi valga una fortuna. Basta fare un giro su alcuni siti di vendita online, infatti, per notare come questo modello venga venduto per cifre pari a 2 mila – 3.500 euro. Un prezzo non affatto indifferente per uno smartphone ormai unico nel suo genere.