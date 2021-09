Per tutti i clienti Iliad sembrava finalmente arrivata l’occasione per cambiare tariffa al proprio profilo. Invece..

Non c’è pace per i clienti Iliad. La possibilità concreta di poter effettuare il cambio tariffa e passare alla tanto desiderata Giga 120 per 9,99 euro al mese, si è dimostrata l’ennesimo buco nell’acqua. Niente è di fatto andato, finora, cosi come era stato annunciato. Problemi tecnici, difficoltà nel gestire l’intera operazione, almeno stando a ciò che pare stia succedendo ai tanti clienti che hanno provato a cambiare tariffa, operazione possibile per la prima volta in assoluto.

Il motivo della difficoltà sembrerebbe essere legato all’impossibilità di effettuare il cambio offerta su una Sim con in corso anche la richiesta di portabilità. Praticamente l’intera operazione andrebbe fallita. In realtà secondo l’azienda non sarebbe chiara la natura del messaggio di errore che ha in qualche modo insospettito tutti i clienti, cosi come non sarebbero chiari i motivi reali della difficoltà verificatasi al momento della richiesta da parte degli stessi utenti, del cambio tariffa.

Cosa prevede la tariffa Giga 120 tanto desiderata dai vecchi clienti Iliad

La situazione attuale nasce dall’impossibilità per chi è già cliente Iliad di accedere alle nuove offerte che man mano l’azienda immette sul mercato per accaparrarsi nuovi clienti. Una dinamica che per la verità riguarda quasi tutte le realtà in svariati settori. Si pensi alla telefonia fissa, ai network tv ecc. L’offerta tanto desiderata dai clienti comprende minuti illimitati, sms illimitati e 120 Gb al mese, ovviamente il tutto senza costi aggiuntivi ne vincoli, cosi come sempre garantito dalla stessa azienda.

Le offerte alle quali è possibile aderire per coloro che sono già clienti Iliad, sono le seguenti: Giga 80 che comprende chiamate e messaggi illimitati, 80GB e 5GB di dati in Europa. Solo voce che comprende chiamate e messaggi illimitati, e 40MB di dati

Giga 120, infine, che comprende chiamate e messaggi illimitati con 120GB di internet in 5G e 6GB di dati in Europa. Al momento, si attende quindi che la situazione possa sbloccarsi in favore dei clienti Iliad. L’azienda dovrà capire cosa sta succedendo e risolvere l’inconveniente in tempi brevi, per non indispettire più di tanto i propri affezionati utenti.