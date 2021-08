Le promo estive continuano e questa volta è WindTre a sbaragliare la concorrenza con Go Unlimited Star+, il piano tariffario con giga illimitati.

La telefonia mobile sta regalando un’estate di promozioni di alto livello. WindTre, Iliad, Vodafone, Very Mobile si sfidano a colpi di offerte incredibili. Ad agosto è WindTre a dichiarare scatto matto alle compagnie rivali proponendo Go Unlimited Star+, la miglior tariffa ricaricabile del momento.

L’idea vincente di WindTre

Si chiama Go Unlimited Star+ il piano tariffario vincente dei mesi estivi 2021. Lo scacco matto è stato dato alla promozione Flash 120 di Iliad, ottima soluzione per chi desidera navigare in internet ad un costo inferiore ai 10 euro. La compagnia arancione è riuscita a difendersi egregiamente contro la rivale francese proponendo una ricaricabile a 7,99 euro.

Go Unlimited Star+ include minuti illimitati verso tutti i fissi e i mobile, sms illimitati e – suono di tamburi – giga internet illimitati. Per attivare l’offerta occorrerà richiedere la portabilità del numero da altri operatori (Tim, Iliad e Vodafone) e corrispondere una quota di 10 euro extra. L’attivazione, poi, si può concludere solamente recandosi in uno dei punti vendita sparsi per tutta Italia.

Altre promozioni attive nell’estate 2021

Le offerte voce ed Internet non si concludono con Go Unlimited Star+. Online è possibile attivare, per esempio, Medium 5G Limited Edition a 12,99 euro al mese. La promozione include minuti illimitati, 200 sms, 50 GB di internet con 5G priority pass, blocco dei servizi e del sovrapprezzo e pagamento con Easy Pay. La versione Large dell’offerta aggiunge 20 GB arrivando così a 70 GB per 14,99 euro mentre l’opzione XLarge ha un costo di 16,99 euro e include giga illimitati per tre mesi. Volendo avere sempre giga illimitati occorrerà optare per Unlimited 5G al costo di 29,99 euro.

Leggi anche >>> WindTre, regalo in arrivo: all in sul 5G, la short list dei fortunati

Opportunità WindTre per gli under 30

I più giovani possono scegliere tra due promozioni, Young 5G e Young+ 5G. La prima offerta include minuti ed sms illimitati, giga illimitati sulle app e 80 giga da utilizzare come si desidera. In più c’è il blocco dei servizi e del sovrapprezzo. Il tutto a 11,99 euro al mese. Young+ 5G, invece, si differenzia dall’offerta precedente per il numero di giga da utilizzare come di vuole, ben 100. Il costo, in questo caso, è di 14,99 euro al mese.