Una promozione importante da parte di WindTre, che metterà a disposizione dei clienti un’esperienza gratuita sulla rete 5G.

Ormai non è più un mistero: per essere competitivi nel sempre più vasto mondo della telefonia mobile, a essere implementata deve essere l’offerta internet. Altro che chiamate: i cellulari diventano via via dei veri e propri dispositivi di connessione globale, volti soprattutto alla condivisione istantanea e all’interazione via web, oltre che un catalizzatore di applicazioni in grado di garantire performance di alto livello. Praticamente tutto, tanto che le chiamate (ovvero quello che un telefono dovrebbe innanzitutto fare) passano in secondo piano.

WindTre lo ha capito e, accanto all’offerta telefonica, piazza un’interessante novità in ottica 5G. Le rete sulla quale, per questa estate 2021, viaggiano le principali promozioni per i nostri smartphone. Chi ne possiede uno compatibile con la rete, infatti, potrà disporre di un’esperienza di navigazione in modalità gratuita. Di fatto un regalo da parte di WindTre a una particolare filiera della propria clientela.

WindTre, 5G in regalo: ecco chi lo riceverà

Per alcuni clienti, l’attivazione dell’opzione 5G sarà valida per un tempo indeterminato e anche gratuitamente. I fortunati, chiaramente, dovranno possedere un dispositivo in grado di navigare sulla rete. Altri ancora, potranno godere dell’attivazione automatica che, però, sarà valida per un solo mese. Comunque una buona opportunità per chi volesse sperimentare l’esperienza della navigazione nella rete dagli standard più elevati. Quello che, oggi come oggi, i clienti ricercano.

La comunicazione arriverà via sms, da parte di WindTre, a tutti i clienti che rientreranno nella promozione, sia nel caso dell’attivazione a tempo indeterminato che mensile. I fortunati saranno selezionati direttamente dall’operatore. Qualora l’sms non dovesse arrivare, significherebbe che la promozione (per ora) non sarà riservata da WindTre. Di seguito, l’elenco dei telefoni compatibili.