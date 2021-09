Cosa fare nel caso in cui qualcuno rubi un gratta e vinci vincente oppure il biglietto risulti deteriorato? Ecco cosa c’è da sapere in merito.

Inutile negarlo, prima o poi capita a tutti di sognare di cambiare la propria vita, magari grazie ad una bella vincita milionaria. Ogni volta che vogliamo acquistare un bene o servizio, d’altronde, ci ritroviamo a dover mettere mano al portafoglio. Se a tutto questo si aggiungono i vari grattacapi con cui bisogna spesso fare i conti per via del lavoro, non stupisce che siano in tanti a tentare puntualmente la fortuna, attraverso uno dei tanti giochi disponibili.

Oltre ai classici giocatori, disposti a giocare, sperando di essere baciati dalla dea bendata; negli ultimi anni si è riscontrato un interesse sempre maggiore per questi tagliandi anche da parte dei ladri. Molti, purtroppo, sono i gratta e vinci rubati e per questo sono in tanti a chiedersi cosa fare nel caso in cui qualcuno rubi un gratta e vinci oppure quest’ultimo risulti deteriorato. Entriamo nei dettagli e vediamo cosa c’è da sapere in merito.

Gratta e Vinci, cosa succede in caso di furto o biglietto deteriorato: ecco cosa c’è da sapere

Come già detto, negli ultimi anni si è registrato un vero e proprio boom di gratta e vinci rubati. Una situazione che non passa di certo inosservata, con molti che si chiedono cosa succede in caso di furto. Ebbene, bisogna sapere che rubare un biglietto Gratta e Vinci vincente equivale a compiere un furto di denaro, anche se non ancora incassato.

Proprio per questo motivo bisogna rivolgersi alle Forze dell’ordine e sporgere denuncia, anche contro ignoti, entro tre mesi dal fatto.A tal proposito ricordiamo che il colpevole, se individuato, rischia il carcere da 6 mesi a 3 anni.

Soffermandosi sui Gratta e Vinci, inoltre, vi è un’altra circostanza che desta spesso preoccupazione, ovvero ritrovarsi un biglietto vincente ma rovinato, tanto da rendere impossibile la lettura.

LEGGI ANCHE >>> Gratta e Vinci, essere baciati dalla fortuna è possibile: ecco quali acquistare

Una situazione alquanto problematica, dato che il biglietto cartaceo si rivela essere l’unico documento valido per riscuotere il premio. Nel caso in cui il biglietto sia stato acquistato online, invece, non vi sono problemi in quanto è facilmente recuperabile.