Ossido di etilene negli alimenti, assunzioni nelle Ferrovie dello Stato e aumenti in arrivo per le pensioni: tutti i temi caldi della settimana.

Ancora ritiri nei supermercati italiani. Negli ultimi giorni, infatti, sono ancora molti i prodotti sospetti prontamente ritirati dal mercato. Ma non solo, tra i temi caldi della settimana anche un nuovo piano di assunzioni del personale che sta per essere indetto da Ferrovie dello Stato.

Buone notizie anche per molti pensionati che potranno beneficiare di un trattamento pensionistico più ricco con il cedolino di settembre. Entriamo quindi nei dettagli e vediamo assieme chi sono i beneficiari e cosa sta succedendo.

Ossido di etilene: prodotti alimentari ritirati dal mercato

Ancora ritiri nei supermercati italiani a causa della presenza di ossido di etilene. Negli ultimi giorni si è assistito al ritiro di pasta e riso contaminati. Ma non solo, di recente è stato reso noto anche il richiamo di diversi lotti di gelati a marchio Nuiii e Milka, ovvero: Nuii mandorle e vaniglia di Java , confezione da 268 grammi (4 pezzi) lotti numero MI0008 e MI0009, termine minimo di conservazione (Tmc) 01/2022, MI0076, MI0077 e MI0078 con il Tmc 03/2022, MI0148, Mi0149, MI0150 e MI0151 con il Tmc 05/2022, MI0295, MI0296 e MI0297 con il Tmc 10/2022, MI1107, e MI1108 con il Tmc 04/2023, MI9308 con il Tmc 11/2021, e con i lotti numero UE1123, UE1124, UE1125, UE1127, UE1128, UE1130, UE1131, UE1132, UE1137 e UE1138 con il Tmc 05/2023, UE1162, UE1163, UE1165, UE1166 e UE1167 con il Tmc 06/2023, UE1193, UE1194 e UE1195 con il Tmc 07/2023

Pensione, importanti aumenti in vista

Ottime notizie per molti pensionati che potranno beneficiare di un trattamento pensionistico più ricco con il cedolino di settembre. Attraverso un comunicato Inps del 25 agosto, riguardante il cedolino di pensione di settembre, è stato reso noto un importante aumento dell’assegno. In particolare a poter beneficare di un trattamento più ricco sono coloro che hanno presentato la dichiarazione 730 e che hanno registrato un credito.

Ma non solo, l’Inps ha predisposto anche una maggiorazione degli assegni destinati a nucleo familiare, ovvero l’ANF. Gli importi di quest’ultimi, infatti, varieranno da 37,50 euro fino ad un massimo di 55 euro in base al numero di figli a carico. L’istituto di previdenza ha inoltre riportato gli aumenti dedicati alle gestioni pubbliche. In particolare per quanto riguarda le provvidenze rivolte ai grandi invalidi, l’assegno sostitutivo per l’accompagnatore militare aumenterà tra i 450 e i 900 euro in base al grado di invalidità.