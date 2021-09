Very Mobile sfida la concorrenza con un’offerta imperdibile. La guerra estiva è ancora aperta e l’operatore virtuale sferra un ultimo geniale colpo.

Very Mobile come un pifferaio magico cerca di attirare tanti clienti proponendo un piano tariffario incantatore. L’offerta appena lanciata si rivolge a specifici utenti, quelli che provengono dalle compagnie avversarie Iliad, Fastweb e MNVO. La proposta è tra le migliori attive sul mercato in questo inizio del mese di settembre e incanterà un numero considerevole di persone.

L’offerta imperdibile di Very Mobile

Corrisponde al nome Very Flash l’offerta che imperversa nel mercato della telefonia e spaventa gli operatori concorrenti. Il piano prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, sms illimitati verso tutti i numeri nazionali, 200 GB di traffico dati fino al 4G (30 Mbps in download e 30 Mbps in upload), costo di attivazione pari a zero e acquisto della nuova sim a 5 euro. Il tutto al costo di 7,99 euro al mese.

L’offerta è accessibile in modo del tutto esclusivo per i clienti provenienti da Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce e operatori virtuali come ho.Mobile, Kena Mobile e Spusu. In più, è consentito ai già clienti Very Mobile di approfittare della sezione “cambio offerta” presente nell’area personale del portale per passare a Very Flash. Fondamentale è l’attivazione dell’offerta entro il 20 settembre 2021.

Altri piani tariffari dell’operatore virtuale

Very Flash non è l’unica proposta da considerare dell’operatore virtuale che sfrutta la rete WindTre. I nuovi numeri, ad esempio, hanno la possibilità di scegliere di attivare il piano tariffario dal costo di 5,99 euro al mese e avere 50 Giga di internet e minuti ed sms illimitati. In alternativa possono aumentare i Giga fino a 100 e pagare 7,99 euro al mese.

I clienti che provengono da Tim, Vodafone, WindTre possono optare, invece, per l’offerta con 50 Giga di internet, minuti e sms illimitati a 11,99 euro al mese o con 100 giga a 13,99 euro. L’altra soluzione per i vecchi clienti Iliad, CoopVoce, Fastweb e PosteMobile è scegliere 50 giga a 5,99 euro al mese oppure 100 giga a 6,99 euro.

Come Iliad, Very Mobile garantisce zero sorprese, nessun consumo imprevisto e nessun costo passando da un’offerta all’altra. Inoltre l’attivazione online è semplice e veloce e la copertura della rete è del 99,6%.