La richiesta di tanti clienti è stata accettata, Iliad consentirà di effettuare il cambio offerta e di passare gratuitamente al piano Giga 120.

Lo avevano chiesto in molti e da ieri, 2 settembre 2021, la possibilità è diventata realtà. Tutti gli utenti Iliad hanno la facoltà di poter cambiare la propria offerta per passare al piano tariffario Giga 120. L’arrivo di proposte sempre più allettanti ha fatto nascere nei clienti della compagnia francese l’esigenza di poter muoversi liberamente tra un’offerta e l’altra e, finalmente, sono stati accontentati. L’accesso alle nuove funzionalità sarà del tutto gratuito e si potrà mettere in atto in pochi minuti attraverso l’Area Personale del sito web.

Il cambio offerta di Iliad per passare a Giga 120

L’arrivo sul mercato di Iliad ha provocato una scossa tra le altre compagnie telefoniche. La competizione è aumentata di livello e i concorrenti si sfidano a suon di piani tariffari convenienti volti a richiamare l’attenzione del maggior numero di utenti. Dopo un’estate bollente da parte di Iliad con offerte molto interessanti è arrivato il momento di accontentare i clienti soddisfacendo una richiesta differente.

D’ora in poi è consentito il cambio offerta e tutti gli utenti che lo desiderano possono scegliere Giga 120. E’ una delle proposte più allettanti con minuti ed sms illimitati, 120 GB di internet, 5G incluso ad un costo di 9,99 euro al mese. Il tutto senza costi nascosti e senza vincoli.

Come procedere con il passaggio a Giga 120

I 7,8 milioni di utenti in Italia che hanno scelto Iliad possono passare con pochi clik al piano Giga 120. La tariffa sottoscritta in passato può essere sostituita, senza alcun cambio di numero, entrando nell’Area Personale del sito della compagnia francese. Chi non ha attivo il piano Giga 120, infatti, troverà il comunicato stampa che avvisa dell’interessante opportunità. La sottoscrizione del nuovo piano tariffario avverrà automaticamente e verrà attivata dal momento del consueto rinnovo mensile successivo alla richiesta.

Il cambio offerta è completamente gratuito e regalerà 5G a tutti e ben 120 GB di internet per navigare liberamente. Ad oggi, il solo passaggio consentito è verso l’offerta Giga 120 e sicuramente alcuni utenti si lamenteranno di questa limitazione. In futuro, però, Iliad potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavola ed ampliare le possibilità del cambio offerta.