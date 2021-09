Ottime notizie per gli utenti Vodafone che potranno sfruttare l’opzione 70 Giga anche nel mese di settembre. Tutti i dettagli dell’interessante offerta

Vodafone continua a sorprendere i suoi clienti. Nonostante l’estate volga ormai al termine la compagnia britannica ha ancora in serbo delle offerte allettanti.

L’obiettivo è quello di diventare prendersi la leadership a livello italiano. Per questo punta su delle tariffe low cost e che al contempo offrano traffico internet e minuti illimitati per poter effettuare chiamate verso tutti.

Andiamo a vedere il meglio che offre il menù di Vodafone, che si appresta ad essere uno dei gestori più in auge anche nella fase finale dell’anno.

Vodafone, tariffa 70 Giga: quanto costa a settembre 2021

Sbaragliare la concorrenza, in particolar modo di Iliad (che nel corso dell’estate ha varato diverse promozioni) è una delle finalità principali di Vodafone. L’asso nella manica è la promozione Special 70 Giga, che rappresenta una delle migliori soluzioni per coloro che intendono attivare una Sim con l’azienda del Regno Unito.

Il pacchetto comprende oltre all’ingente quantità di traffico, anche chiamate ed sms illimitati. Il prezzo è di appena 7,99 euro ogni 30 giorni. Una vera e propria ciliegina sulla torta in grado di attirare nuovi clienti.

Inoltre, a differenza di quanto accaduto in passato, i costi sono bloccati almeno per i primi sei mesi. Quindi, in questo lasso di tempo non possono esserci rimodulazione unilaterali del prezzo mensile.

Esiste però un piccolo aspetto non propriamente positivo, anche se non rappresenta un grosso ostacolo. È infatti prevista una quota extra di 10 euro per l’attivazione della rete. Non è possibile eseguire il procedimento online, ragion per cui bisogna necessariamente recarsi in uno dei punti vendita Vodafone presenti sul territorio italiano.

Condizione imprescindibile è la portabilità del numero. Chi viene da Tim, WindTre e Iliad e decide di sposare la causa Vodafone, dovrà attendere al massimo tre giorni lavorativi prima che il passaggio diventi ufficiale.

Un tempo irrisorio, se si pensa che una volta queste pratiche erano lunghe e quasi interminabili. Dunque, Vodafone ha battuto il suo colpo, adesso sta alla concorrenza prendere le misure e proporre qualcosa di altrettanto vantaggioso.