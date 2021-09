Si tratta di un’idea innovativa e senza precedenti, istituita in un famoso parco di una città italiana. Tutto quel che c’è da sapere sulla stanza degli orgasmi

La creazione di una stanza che stimola al piacere sessuale può sembrare più un gioco per ragazzi piuttosto che una concreta innovazione. Ed invece dal 1 settembre 2021 è possibile entrarci e lasciarsi andare ad un breve momento di piacere.

A causa del covid non sarà possibile entrare in coppia. Uno alla volta per un massimo di 15 minuti a testa. Per forza di cose è necessario avere il Green Pass, ma attenzione nel giro di poco tempo la nuova attrazione è già andata completamente sold out. Ad ogni modo la partecipazione è gratuita. Non bisogna fare altro che andare sull’apposito link dell’evento e prenotarsi almeno 24 ore prima dell’ingresso.

Stanza degli orgasmi: come funziona e quali sono le regole per potervi accedere

Ma dove bisogna recarsi per poter provare questa particolare attrazione? Il punto è piuttosto centrale e facilmente accessibile dalla maggior parte delle località del Bel Paese. Si tratta dei Giardini Margherita a Bologna, una vera e propria oasi di verde della città felsinea.

La struttura è stata installata all’interno della Serra Madre e in realtà è un’opera dell’artista Norma Jeane, originaria di Los Angeles, che si fa chiamare con questo pseudonimo che corrisponde al vero nome di Marilyn Monroe. È nata il 5 agosto 1962 giorno della morte della diva statunitense.

Ribattezzato l’Orgasmatron Redux, consiste in un dispositivo di stimolazione della sessualità in un’unica esperienza realizzato in collaborazione con Kilowatt e MAMbo. Non è altro che un accumulatore orgonico derivante dalle teorie di Wilhelm Reich, psicoanalista di fama internazionale che ha collaborato con il celebre Sigmund Freud.

Per rendere l’idea della struttura, è una grande scatola di legno con pareti di lamiera riempite con strati alternati di lana di pecora non trattata e lana d’acciaio. Trasmette toni naturali calibrati che hanno come intento quello di risvegliare il piacere erotico.

LEGGI ANCHE >>> Professori senza Green Pass, il preside svela il trucco: i primi ‘furbetti’

All’interno c’è anche una scatola impregnata di androsterone, androstenolo e copuline. L’ambiente è illuminato con delle classiche luci rosse che rendono l’atmosfera più elettrizzante e aiutano a lasciarsi andare alla più pura libidine.

La partecipazione è gratuita