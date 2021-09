Prestate attenzione al messaggio che appare quando prelevate i soldi presso uno dei tanti sportelli bancomat. Ecco cosa sta succedendo.

In un periodo storico particolarmente complicato come quello attuale, a causa dell’impatto del Covid, sono molte, purtroppo, le famiglie alle prese con una grave crisi economica. Riuscire a far fronte alle varie spese risulta sempre più difficile e, se tutto questo non bastasse, bisogna prestare sempre la massima attenzione ai vari tentativi di truffa.

Complice anche un utilizzo sempre più diffuso dei vari dispositivi tecnologi, infatti, sempre più truffatori organizzano delle trappole, attraverso cui cercare di estorcere soldi e dati sensibili al malcapitato di turno. Proprio in questo ambito vi invitiamo a prestare attenzione quando prelevate i soldi presso uno dei tanti sportelli bancomat, in quanto in queste ore sta comparendo un messaggio particolarmente importante.

Bancomat, attenti al messaggio: le banche lanciano l’allarme

Ogni giorno, purtroppo, sono tanti i tentativi di truffa online a cui bisogna prestare attenzione. Proprio per questo motivo sono molti gli istituti bancari che hanno deciso di lanciare un allarme in tal senso, invitando i propri clienti a non abbassare la guardia. Ne è un chiaro esempio Monte dei Paschi di Siena, che ha deciso di mostrare un messaggio importante agli sportelli bancomat, visibile ogniqualvolta un utente si reca allo sportello.

Il messaggio in questione recita così: “Avviso per la clientela. Si stanno verificando truffe ai danni di utenti di servizi bancari. Ricorda che Banca MPS non chiede mai le tue credenziali via mail, sms, telefono o social“. Ma non solo, ricorda che, “anche se la richiesta sembra provenire dalla Banca non fornire per nessun motivo il PIN, i codici delle tue carte, le credenziali del digital Banking o le tue password, anche quelle temporanee (OTP) inviate tramite sms per autorizzare disposizioni di pagamento. Si tratta di tentativi di frode. Segnala i casi sospetti al tuo gestore“.

Un avviso particolarmente importante, quello di Monte dei Paschi di Siena, attraverso cui si invita sempre a stare attenti, onde evitare di dover fare i conti con spiacevoli inconvenienti.