Un virus spaventa gli utenti in possesso di un dispositivo con sistema operativo Android. Le applicazioni sono a rischio e i possibili danni si preannunciano molto gravi.

Le app scaricabili da Play Store sono a rischio, questa è l’ultima informazione circolante in relazione all’arrivo di un virus particolarmente dannoso per gli utenti. Attacca i sistemi Android e, nello specifico, alcune applicazioni. Riuscire ad identificare le app a rischio prima che in virus penetri nel sistema è fondamentale per tutelare il proprio dispositivo, la propria privacy e, cosa più importante, il conto.

Jocker, il virus che mette a rischio le app

Jocker, questo il nome dato al virus che sta terrorizzando gli utenti Android, attacca principalmente le applicazioni di messaggistica addentrandosi e provocando danni ai profili delle persone. L’azione del virus è stata identificata dalla polizia belga. Entrando nell’app iscrive gli utenti ad abbonamenti e servizi a pagamento i cui costi svuoteranno ben presto il conto delle ignare vittime.

Play Store provvederà a rimuovere le app potenzialmente pericolose così come ha fatto in passato. Si tratta di circa 1.700 applicazioni rimosse a causa di virus dannosi. Jocker causerà altre rimozioni ma occorre prestare ancora più attenzione dato che riesce ad entrare in app differenti da quelle di messaggistica. Sono coinvolte, infatti, anche le app che servono per scansionare digitalmente i documenti.

Come agisce Jocker sui device Android

Jocker sfrutta i servizi a pagamento aggiuntivi proposti dalle applicazioni presenti sui dispositivi Android per infiltrarsi. La tecnica utilizzata si chiama dropper e consente l’installazione di malware e virus senza che un antivirus possa accorgersene. Gli ignari utenti, così, scaricano inconsapevolmente l’app contaminata e lasciano il virus libero di aggirarsi tra i propri dati.

Ad oggi, le applicazioni incriminate sono otto, divise tra app di messaggistica, di scansione dei documenti e di servizi di sfondi gratuiti per cellulari. Verranno rimosse Super SMS, Go Messages, Auxiliary Messages, Fast Magic SMS, Free CamScanner, Element Scanner e Travel Wallpapers. Il consiglio è rimuovere immediatamente queste applicazioni dallo smartphone Android e fare maggiore attenzione, in futuro, alle app che si intendono scaricare.