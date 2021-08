Numerose le applicazioni rimosse perché infette da malware di varia natura. Una situazione che comincia a preoccupare gli store di Android.

Uno strumento incredibile le app. In grado di agevolarci praticamente in qualsiasi cosa facciamo, di connetterci fra noi, di consigliarci e persino, in alcuni casi, indicarci la soluzione migliore. Basti pensare a quelle destinate alla prenotazione di un pranzo o di una cena, piuttosto che a quelle che ci consentono di avere a portata di mano le principali attrattive del luogo in cui siamo in vacanza. Funzioni molteplici, volte a semplificarci la vita e ad accompagnarci sempre, disponibili nel breve volgere di un click.

Ma attenzione, perché sempre di rete si tratta. E allora ecco che, dal nulla, possono sbucare fuori delle trappole estremamente pericolose. I malware, infatti, possono nascondersi dietro una semplice funzione, apparentemente innocua. Eppure, gli hacker o qualsiasi sorta di cyber-criminale, sfrutta proprio le variabili all’apparenza meno rischiose per sferrare la sua sciabolata. Android se n’è accorto da tempo e, per questo, ha disposto misure di sicurezza che, in alcuni casi, diventano estremamente drastiche.

Malware nelle app: l’elenco delle rimozioni da Android

La soluzione in molti casi è semplice: rimuovere l’app sospetta o che è stato appurato nasconda delle insidie. I malware infatti (l’ultimo dei quali, fra i più pericolosi, è stato denominato Joker) agiscono sottotraccia, palesandosi nel momento in cui si utilizza l’applicazione, magari scaricata da fonti non certificate. Si tratta in effetti di app meno famose ma comunque utilizzate e, soprattutto, a disposizione sugli store di Andorid fino all’individuazione del problema. Chiaramente, il sistema operativo ha provveduto a rimuoverle immediatamente, invitando coloro che le hanno acquistate a cancellarle dai loro dispositivi.

Otto app, viziate dal malware Joker, sono state rimosse solo nell’ultima settimana. L’elenco, tuttavia, è estremamente lungo perché i virus sono diversi e tutti estremamente pericolosi. Nonché particolarmente diffusi sui software più utilizzati, come appunto le app. Per restare aggiornati sulle app da rimuovere poiché ritenute pericolose, è bene consultare frequentemente i siti web dedicati, nei quali verranno via via inseriti i nominativi delle applicazioni-trappola. Fra le ultime rimosse, colpite da Joker, figurano: