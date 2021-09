E’ successo tutto all’improvviso, nemmeno il tempo di capire se si trattasse di una difficoltà generalizzata o meno.

ll crollo improvviso dell’intero sistema di supporto alla grande rete nazionale. Il cosiddetto “down” ha colpito Vodafone, uno delle più grandi e qualitativamente migliori realtà del panorama nazionale e non solo. Numerosissimi clienti in tutto il paese, e soprattutto nella parte centrale dell’Italia sono stati sommersi dai disagi nel provare ad utilizzare la propria line mobile.

Una situazione che ha letteralmente lasciato in panne migliaia di utenti Vodafone che non hanno potuto utilizzare il proprio smartphone per impossibilità di accesso alla rete mobile. Umbria e Marche tra le regioni maggiormente colpite dalla dinamica che ha letteralmente lanciato nel panico numerosissimi cittadini, letteralmente isolati dal resto del mondo.

Vodafone regina de mercato delle offerte: il crollo di oggi macchierà l’immagine dell’azienda?

Vodafone regina incontrastata del mercato delle offerte estive e non solo, porterà con se la macchia di questa giornata certo da dimenticare. A questo punto si attende che la situazione rientri e che tutto torni, per cosi dire, come prima. I clienti hanno a disposizione una serie di canale per manifestare le proprie difficoltà di connessione e farle presenti all’azienda.

LEGGI ANCHE >>> Vodafone, offerta 70 Giga settembre: come attivarla e quanto costa

Una giornata certo da dimenticare per Vodafone e per i suoi clienti. Tanti disagi, forse troppi per chi da tempo è abituato ad un trattamento praticamente impeccabile. Vodafone, è caduta, nel vero senso della parola nell’imbarazzo di dover spiegare una situazione del tutto inaspettata. Si attendono nelle prossime ore, ulteriori sviluppi.