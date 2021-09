WhatsApp consente di mantenere attivi i contatti anche con chi è lontano fisicamente e per alimentare il rapporto è possibile creare delle immagini personali che sorprenderanno piacevolmente.

Un pensiero personale, originale e creativo, ecco il regalo perfetto per augurare il buongiorno o la buonanotte ai nostri contatti di WhatsApp. Le chat veloci permettono di comunicare con diverse persone ovunque si trovino e a mantenere i legami affettivi pur non vedendosi spesso. In tanti inviano immagini preconfezionate e gift già pronte reperite online per dare il buongiorno o la buonanotte ma si potrebbero sorprendere i contatti creando progetti unici ed estrosi.

Un’idea originale per stupire i contatti di WhatsApp

Il momento del risveglio può essere allietato da una immagine del buongiorno data da una persona speciale così come anche la buonanotte augurata da chi è lontano può rallegrare prima di dormire. Tante persone scelgono le immagini, le gift o i video da inviare reperendole sui social oppure su specifici siti web.

L’unico tocco personale, in tal caso, è selezionare il file più adatto e procedere con l’invio. Volendo esprimere la propria creatività e mettere un tocco di originalità nell’immagine da spedire tramite WhatsApp è preferibile accedere a specifiche piattaforme che consentono di personalizzare il buongiorno o la buonanotte.

Canva, come creare un buongiorno o una buonanotte originale

Nulla di difficile, non spaventatevi. Creare le immagini personali sarà facile se si utilizzeranno apposite piattaforme che consentono di modificare modelli di base già pronti aggiungendo scritte e scegliendo il font di testo. Un portale di riferimento è Canva per creare progetti grafici personalizzabili da inviare con WhatsApp ma anche su Facebook o Instagram.

Non solo immagini del buongiorno, ma anche poster, curriculum, presentazioni, le possibilità sono molteplici e l’utilizzo è semplice. I principianti potranno partire da modelli e formati già elaborati mentre i più fantasiosi potranno optare per un foglio bianco da riempire in autonomia.

RelayThat e PicMonkey, due soluzioni creative per WhatsApp

Un altro portale da considerare per progettare un file è RelayThat. Creare foto e prodotti per i social è facile scegliendo tra vari formati e possibilità di font e colori. Allo stesso modo, PicMonkey permette di dare sfogo alla creatività optando per un modello e inserendo cornici, effetti e filtri. In questo modo si potranno creare originali immagini del buongiorno e della buonanotte e stupire i contatti WhatsApp.