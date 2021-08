I migliori operatori telefonici mobile secondo OpenSignal. Scopriamo quali sono e in base a quali parametri hanno avuto questo riconoscimento

Il 2021 è stato un anno molto importante per i gestori telefonici, che a suon di offerte vantaggiose si sono dati battaglia nel fitto mercato della telefonia mobile. Ognuna ha le sue particolarità e i suoi punti di forza, che le rendono appetibili agli occhi dei clienti.

Ma se si dovesse decretare la migliore a livello nazionale, quale sarebbe? Opensignal (società di analisi mobile) ha diramato una graduatoria tenendo conto di alcuni aspetti come la velocità di upload e download, ma anche la crescita della copertura di rete e l’esperienza dell’utente.

Operatori telefonici mobile migliori in Italia: ecco quali sono

L’analisi riguarda il primo trimestre del 2021 e per quanto concerne la velocità in Italia la leadership è di WindTre. La velocità media di caricamento e di scaricamento è di 30,7 Mbps.

Subito dietro c’è Iliad (che nel corso dell’estate si è sbizzarrita con molteplici offerte) con 27,2 Mbps che precede Vodafone che si attesta a 26,9 Mbps. Cucchiaio di legno per Tim con 24,4 Mbps. Questi aspetti però possono sempre mutare rapidamente e quindi non è detto che nella prossima rilevazione possano essere sovvertite le gerarchie.

Passando invece all’esperienza utente con giochi, applicazioni e assistenti virtuali Vodafone regna incontrastata con un punteggio di 72 punti per quanto riguarda lo streaming. Seguono WindTre con 71,7 punti, Iliad con 70,5 punti e Tim con 70,1 punti. La compagnia con sede nel Regno Unito è in vetta anche per quanto concerne i giochi online con 71,4 punti.

Leggero vantaggio di Vodafone anche per app vocali e assistenti virtuali, anche se in questo caso i 4 operatori sono piuttosto vicini. Destino identico per la rete 4G con una percentuale del 96% per il gestore britannico, seguito da Tim al 91,5%, WindTre al 90,9% e Iliad al 90,2%.

Dunque, in qualche modo ognuna ha la sua convenienza visto che le differenze sono decisamente minime. Ad ogni modo il fattore che maggiormente incide sulle scelte finali dei consumatori è il traffico Internet. Più Giga a buon prezzo si offrono, più si ha la possibilità di acquisire nuovi clienti.