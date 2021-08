I problemi con Dazn possono essere risolti attraverso il chat bot Zed. Un operatore fornirà assistenza e indicherà i passaggi da seguire per giungere ad una soluzione positiva.

La stagione di calcio della Seria A è appena cominciata e con essa anche le prime polemiche. Molti utenti hanno lamentato difficoltà nella ricezione del segnale e hanno criticato la piattaforma di streaming Dazn. E’ utile sapere che qualora si intendessero comunicare problematiche di trasmissione o si desiderasse ricevere assistenza è possibile contattare il chat bot Zed e parlare direttamente con un operatore. La chat si trova nella sezione delle FAQ – le domande frequenti – sul portale della piattaforma dove sono disponibili varie soluzioni a diversi problemi.

Chat bot Zed, la soluzione ai problemi con Dazn

Risolvere le problematiche in modo autonomo per risparmiare del tempo o contattare un operatore per lasciarsi guidare verso la soluzione? Dazn offre l’opportunità ai suoi clienti di intraprendere entrambe le strade. La sezione delle domande frequenti include una serie di questioni comuni tra cui scorrere e selezionare il problema rilevato personalmente sulla piattaforma di streaming. Leggendo la risposta sarà possibile eliminare la problematica in tempi brevi senza dover ricorrere ad un operatore.

Qualora la difficoltà non dovesse essere risolvibile tramite FAQ, Dazn mette a disposizione degli abbonati il chat bot Zed. Parliamo di un servizio di chat al quale possono rivolgersi sia i clienti che hanno già sottoscritto un contratto sia gli utenti che desiderano ricevere informazioni prima della firma.

Come chattare con Zed

Il chat bot Zed è frutto di un algoritmo molto potente che si evolve quotidianamente attraverso le domande degli utenti e riesce a trovare la risposta nelle FAQ in maniera rapida ed efficiente. Per avviare la chat sarà necessario cliccare sulla voce “Chatta con noi” – tasto giallo in basso a destra della schermata – e selezionare, poi, l’argomento desiderato oppure inserire la domanda legata alla propria problematica.

L’assistente virtuale Zed provvederà a fornire la risposta pertinente selezionandola tra quelle delle FAQ. La chat potrà essere avviata anche tramite app Dazn aprendo il menu dal proprio smartphone o dal tablet. Il percorso prevede la selezione della sezione “Chi siamo” e poi “Chatta con noi”.

Leggi anche >>> Dazn: il trucco per risparmiare (tanto) sul prezzo dell’abbonamento mensile

E’ possibile parlare con un operatore reale?

Il chat bot Zed consente di rivolgersi ad un operatore non virtuale qualora si necessiti di un’assistenza più specifica per risolvere una problematica non presente tra le domande frequenti. Per avviare una conversazione con un operatore occorrerà scrivere la frase “parlare con qualcuno” e attendere che il primo assistente libero risponda alla chat.

Ricordiamo che alternative alla chat sono l’email (scrivendo all’indirizzo help@dazn.com) e i social network con chat privata su Instagram, Facebook o commenti su Twitter.