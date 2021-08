Un uomo di 49 anni truffa anziana con una messa in scena incredibile. Un colpo da vero stratega, ma poi è arrivato il clamoroso colpo di scena

I tentativi di truffa sono ormai sempre più variegati e al limite dell’incredulità. Infatti alcuni racconti relativi a raggiri sono così assurdi che quasi non sembrano veri. Tra questi c’è quello di 49enne che da diverso tempo si dedicava a queste losche attività.

Dopo vari colpi messi a segno, stavolta si era concentrato su un’anziana signora di circa 80 anni. Le ha fatto credere di essere il nipote e di avere difficoltà economiche. Nelle vesti di un sedicente corriere si è fatto consegnare tutti i risparmi della donna, per un totale di 2.8000 euro.

Truffa anziana pensando di farla franca: il clamoroso epilogo

Le indagini effettuate dai Carabinieri sotto la direzione della Procura della Repubblica hanno permesso di accertare che già lo scorso gennaio il malvivente abbia contattato telefonicamente la malcapitata vittima. Successivamente è avvenuto il colpo e quel punto il truffatore pensava di averla fatta franca.

La signora però dopo essere stata derubata si è presentata in Caserma. Aveva rivisto l’uomo che si era preso gioco di lei sottraendole il denaro messo da parte con cura e sacrifici. Decisive le foto su Internet, attraverso cui l’anziana donna l’ha riconosciuto. Le immagini del soggetto in questione erano in diversi articoli inerenti truffe e raggiri consumate ai danni di diverse persone anziane.

Il prosieguo delle indagini ha portato alla definitiva identificazione dell’uomo, che è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Si tratta di un individuo già noto alle forze dell’ordine per reati di questo genere, che in attesa del processo non potrà più far del male a nessuno.

Negli ultimi anni questi escamotage terribili sono sempre più frequenti, ragion per cui sta alle fasce d’età più giovani prendersi cura degli anziani e metterli a riparo da pericolo di questo tipo. Solo attraverso la prevenzione si può vincere questa battaglia, che seppur ardua può essere vinta alla grande.