Qual è la migliore acqua naturale italiana? Che sia naturale, frizzante o effervescente, deve seguire diversi parametri, eccola

Se siete consumatori con un occhio sempre alla qualità, sappiate che esiste una classifica delle migliori acque minerali in bottiglia, ed a stilarla, è stata Altroconsumo.

Tornando all’acqua minerale, diverse caratteristiche hanno fatto sì che l’una “vincesse” sulle altre, tenendo conto di fattori che hanno coinvolto 79 diversi prodotti, di acque naturali, effervescenti ed anche frizzanti. Cosa che dovrebbe riguardarci maggiormente, dato che secondo le stime, il Paese europeo dove si consuma più acqua in bottiglia, è proprio il nostro.

Acqua minerale: la classifica delle migliori

Come già sottolineato, Altroconsumo ha tenuto conto di diversi parametri, per poi classificare le acque che finiscono sulle nostre tavole. Per prima cosa, si è tenuto conto dell’etichetta e quindi del numero di informazioni che essa contiene per legge, insieme al contenuto di sali minerali. Calcio, magnesio e sodio, quelli di maggior rilievo. Per grado di importanza poi, il secondo parametro è la bottiglia stessa, con i vari metalli che ognuna di esse, per svariati motivi, potrebbe contenere. E con esso, si tiene conto anche del peso, ovvero di quello della plastica usata, per ogni litro d’acqua.

Infine, uno studio è stato fatto anche sul pet, importante sapere se i materiali usati fossero rinnovabili/di recupero ed ancora, effettuata una ricerca su eventuali disinfettanti non previsti dalla legge, per ogni bottiglia.

Ma vino o no, in casa non può mai mancare l'acqua, ed allora, ecco i risultati. Partiamo dalle migliori acque naturali, con la Smeraldina Naturale che vince il primo premio con 74 punti. Segue a 73, la Recoaro Naturale, mentre si appaiano a 71, la San Bernardo Naturale e Santa Croce. Il podio dell'acqua frizzante, se lo aggiudicano con questa successione: Boario frizzante, 77 punti; Eva e Sorgesana leggermente frizzante, 73 punti a testa. Ed ancora, ecco le migliori effervescenti. Uliveto effervescente naturale migliore con 62 punti, seguita da Lete effervescente naturale e Sangemini effervescente naturale.